En el contexto del destape del Caso Convenios, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, quien también es líder y cofundador de Revolución Democrática (RD), entregó declaraciones al respecto de parlamentarios que le han solicitado su renuncia.

¿Qué dijo el ministro Jackson sobre su posible renuncia a La Moneda?

Ayer lunes, durante una actividad oficial en Talagante, se le consultó al ministro Jackson por las solicitudes de renuncia. Ante la pregunta, la autoridad declaró que él está en su función “ por confianza del presidente de la República , y mientras mantenga esa confianza para ejecutar las labores propias del ministerio, por supuesto que voy a dedicar todas las horas de mi jornada para poder desarrollar lo mejor posible los objetivos del ministerio”.

“Mientras yo tenga el respaldo y el mandato de poder dedicarme a estas tareas, como lo he conversado con el presidente de la República, yo voy a seguir dedicando todo mi esfuerzo a esta materia; e insisto: no hay absolutamente ningún antecedente, ninguna relación que yo tenga con Democracia Viva más allá de compartir una militancia”, afirmó el titular de Desarrollo, dando a entender que no renunciará a su cargo.

Una posible acusación constitucional

Recientemente, diputados republicanos anunciaron que están evaluando y preparando todos los antecedentes para una posible acusación constitucional en contra del ministro Jackson, en el caso que este no sea removido de su cargo.

“Giorgio Jackson es fundador de Revolución Democrática y cuando llegó al Gobierno se dedicó solo a operar para colocar y beneficiar a sus correligionarios de su partido en cargos públicos a lo largo de todo Chile”, explicó Juan Irarrázaval, diputado del Partido Republicano.

“Más que un ministro, es un operador político que debe salir ahora del gabinete (…) Por eso es que es tan difícil que no supiera en qué andaban sus amigos”, señaló.