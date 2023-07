La encuesta Plaza Pública de Cadem es plataforma de encuestas que semana a semana mide la opinión pública para aportar tanto datos como análisis sobre aquellos temas que son de interés nacional.

Conoce a continuación como le fue al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras lo ocurrido con la crisis de las fundaciones.

¿Cómo le fue al ministro Giorgio Jackson en la encuesta Cadem?

Ante la pregunta: “¿Con quién asocia usted principalmente la crisis de las fundaciones…?, un 46% de los consultados respondieron que lo asocian al ministro Giorgio Jackson.

En cambio, un 44% lo relaciona al exseremi de Vivienda de Antofagasta y Presidente de la Fundación Democracia Viva (Carlos Contreras), y completa el podio con un 32% al Presidente Gabriel Boric.

En cuanto a la magnitud de lo ocurrido con Democracia Viva se les consulto lo siguiente: ¿Ud. Cree que el caso de la Fundación Democracia Viva responde a un error administrativo o corrupción?.

Un 91% de los consultados respondió que esto responde a corrupción, mientras que un 5% a un error administrativo. Sin embargo, un 3% escogió no responder o no sabe.

Por otra parte, ante la consulta: “¿Ud. Cree que el problema de traspaso de fondos desde el Serviu a la Fundación Democracia Viva…?, solo un 86% piensa que “es una práctica generalizada”, mientras que un 11% respondió “es un caso aislado en Antofagasta” y un 3% no sabe o no responde.

¿Cómo le fue al Presidente?

Frente a la pregunta: “Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma cómo Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno”, solo un 29% aseguró que “aprueba” la actual gestión del Mandatario.

No obstante un 64% de los encuestados manifestó que la “desaprueba” y el resto se dividió en un 3% “ni aprueba ni desaprueba” y un 4% declaró que “no sabe / no responde”.

