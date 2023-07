Este lunes la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de la actual mesa directiva, encabezada por el Presidente Vlado Mirosevic, quien dejó su cargo junto a los diputados Cristián Tapia (IND-PPD) en reemplazo de Carlos Bianchi- y Catalina Pérez (RD).

El motivo de la renuncia de Vlado Mirosevic a la Cámara de Diputados

Si bien la diputada Catalina Pérez se encuentra con licencia médica y en proceso de investigación tras el “Caso Convenios“, su salida y la de los otros miembros de la mesa directiva no tienen nada que ver con lo primero, ya que Mirosevic al presentar su renuncia a la presidencia de la corporación, indicó que se trababa por “cumplirse el tiempo acordado para este periodo”.

Finalmente, la decisión fue aprobada por 124 votos a favor y solamente dos en contra.

¿Quiénes integrarán la nueva mesa directiva?

Lo cierto es que las personas que integrarán la nueva mesa directiva no está del todo claro, ya que hasta ahora los candidatos son el Partido Comunista y la Democracia Cristiana.

Al PC le correspondía ser parte el segundo año, siendo el nombre de Karol Cariola la designada, no obstante, la DC anunció que no apoyaría a ningún representante de aquel partido si no defendían la figura de Sergio Micco, en el contexto de que la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) interpuso una acción legal contra el exdirector del INDH, por “encubrir” delitos de lesa humanidad durante el estallido.

De todas formas, la actual mesa con Mirosevic y Tapia –Pérez se encuentra con licencia médica por todo julio– se mantendrá en el cargo por las próximas dos semanas, hasta que el próximo lunes 24 se resuelva quiénes serán sus sucesores.

Cristián Tapia (IND-PPD) estará solamente 21 días en el cargo, ya que fue elegido el pasado 3 de julio tras la renuncia como primer vicepresidente de Carlos Bianchi (IND-PPD).