Gabriel Boric es el Presidente más joven que ha tenido Chile. Asumió en marzo de 2022, luego de derrotar a José Antonio Kast con el 55,87% de las preferencias. Fue una elección bastante agitada, tomando en cuenta que en primera vuelta la diferencia entre los candidatos fue estrecha.

Pero Boric se impuso en segunda vuelta y se terminó por convertir en el primer candidato presidencial que ganó en la segunda elección, sin tener la mayoría en primera instancia.

Un año y tres meses de mandato lleva Boric hasta ahora. Pero, ¿sabes cuándo termina su Gobierno? Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cuándo termina el Gobierno de Boric?

El Gobierno de Gabriel Boric termina el 11 de marzo de 2026, por lo tanto todavía le quedan cerca de tres años.

En Chile, los mandatos presidenciales tienen una duración de cuatro años. Esto significa que cada presidente electo ejerce su cargo durante un período de cuatro años.

¿Puede volver a ser electo inmediatamente?

No, porque los mandatos presidenciales en el país no tienen posibilidad de reelección inmediata. Sin embargo, un Presidente puede ser reelecto para un segundo mandato no consecutivo, lo que implica que debe dejar pasar al menos un período presidencial antes de postularse nuevamente.

¿Quién sucederá a Boric?

Todavía faltan varios años para que el Presidente Boric termine su mandato, por lo tanto es muy pronto para tener una idea de quién podría reemplazarlo en 2026.

Sin embargo, ya se han impuesto varios nombres de posibles candidatos, sobre todo en la derecha, como es el caso del actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; y el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Por el lado de la izquierda, algunos postulan a la actual vocera de Gobierno, Camila Vallejo; y la Expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.