“Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial”. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, habló sobre la opción de ser Presidenta de Chile en un futuro, alternativa a la que se negó tajantemente: “soy ministra de Estado y cuento con la confianza y apoyo del Presidente para cumplir mi rol.

La vocera de Gobierno concedió una entrevista a La Cuarta, en donde habló de su rol en la política, hizo un análisis del año y un mes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y comentó los desafíos que le deparan al ejecutivo hasta el fin de su mandato.

Vallejo señaló que, tras su segundo como parlamentaria, su idea era alejarse de la primera plana de la política, “quería pasar a segunda o tercera línea (…) Mi plan era no tener un plan. Mi plan, no muy elaborado, no era salirme de la política, porque creo que es muy necesaria, pero bajar varios cambios, salirme del Congreso”. Sin embargo, recibió el llamado del mandatario y, “obviamente que no le podía decir que no”.

Seguridad y control fronterizo

La crisis de seguridad fue uno de los temas abordados por la secretaria de Estado. De acuerdo a la ministra, “heredamos fronteras totalmente abandonadas. La situación era desconcertante, sin recursos ni infraestructura”. Motivo por el cual debieron inyectar recursos a las FFAA para combatir la inmigración irregular que disminuyó un 56% desde la llegada de Boric a La Moneda. “Hemos tenido que hacernos cargo de los déficit y brechas que se han generado por mucho tiempo, de la precariedad en la que estaban los policías y otras instituciones”, recalca la ministra.

“Hemos sido y estamos siendo uno de los gobiernos que más se ha preocupado de fortalecer nuestra institución en seguridad, y que más respaldo le ha brindado a la policía para enfrentar los desafíos que se nos están presentando en el combate a la delincuencia”, agregó.

De acuerdo a la ministra, “el reforzamiento de las policías tiene que ver con su modernización, con su mejora en las capacidades, con hacerlas más eficaces en la persecución del delito, siempre respetuosa de los Derechos Humanos, que sepan actuar en diferentes ámbitos y con los protocolos adecuados”.

“Si la crisis que tenemos de seguridad la vemos en profundidad, podemos darnos cuenta que se debe a que el Estado no se modernizó ni fortaleció al mismo ritmo que lo hacía la delincuencia. Quedó atrás y eso fue producto de que no se entendió por mucho tiempo el tema de la seguridad como una política de Estado, y se usó simplemente para campañas políticas y electorales”, criticó la vocera de Gobierno.

40 horas y aumento del sueldo mínimo

La titular de la Segegob también habló sobre el proyecto de las 40 horas. “Fue un gran triunfo que pudimos regalarle al pueblo chileno”. La iniciativa “me tocó muy bien en lo personal, porque le dediqué mucho tiempo de mi vida. Pero lo más importante, al final, es que no se trata de mi proyecto o de un grupo de parlamentarios, sino que se hizo un proyecto país”.

Respecto al salario mínimo, “nos dijeron que era imposible el año pasado por la situación económica y, sin embargo, logramos aprobar los 400 mil pesos con, además, apoyo a las pymes”.

“Para lograr el aumento del sueldo mínimo a $500 mil, la reforma tributaria y las 40 horas, sin afectar a las pymes, la clave es lograr el justo equilibrio de las cosas y, para alcanzarlo, el diálogo es fundamental”, señaló Vallejo.

En la misma línea, recalcó la importancia del diálogo, que es lo que “estamos haciendo con la reforma tributaria: insistir en el diálogo, recoger opiniones y manteniendo los principios que buscamos garantizar, que haya justicia, mejoras sustantivas en la calidad de la población, mayores ingresos para financiar gastos permanentes”, sostuvo.