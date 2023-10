Hace pocas semanas ya tuvimos un feriado este mes correspondiente al Encuentro de Dos Mundos del 9 de octubre. Sin embargo, en los próximos días tocará celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, aunque hay confusión por su extraña fecha de celebración.

¿Es el 31 de octubre? Este día es el próximo feriado de octubre

El próximo feriado de octubre correspondiente al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes no será el martes 31 de octubre como tradicionalmente es.

En realidad, el feriado de este mes se adelantó para el día viernes 27 de octubre en todo el territorio nacional chileno. Jornada que no será irrenunciable, por lo que el comercio igualmente estará abierto.

¿Por qué el feriado no será el 31 de octubre?

El motivo para cambiar el feriado del 31 al 27 de octubre se debe a un motivo exclusivamente legal. La Ley 20.299 fijada el año 2008 en el gobierno de Michelle Bachelet establece como feriado en Chile el 31 de octubre, aunque esto tiene algunas excepciones.

Según el artículo 2 de la Ley 20.299, se establece que cuando el feriado de 31 de octubre sea martes, se traslada para el viernes de la semana anterior.

“Trasládese el feriado señalado en el artículo anterior al día viernes de la misma semana en caso de corresponder el 31 de octubre a día miércoles, y trasládese al día viernes de la semana inmediatamente anterior en caso de corresponder dicha fecha a día martes“, señala la ley.

¿Por qué es feriado el 27 de octubre? La curiosa y confusa explicación de estos cambios

Tradicionalmente estamos acostumbrados en Chile a que el 31 de octubre sea feriado, e inmediatamente al día siguiente el 1 de noviembre también es festivo por el Día de Todos los Santos.

Sin embargo, si el feriado del 31 de octubre cayera un martes, también tendríamos un día festivo el miércoles, lo que dejaría como interferiado o más conocido como “sándwich” al lunes. De esta manera, ese lunes probablemente tocaría trabajarlo igual y sería extraño luego tener dos feriados el martes y miércoles.

Por esa razón, es que con la ley se busca asegurar que siempre haya un fin de semana largo al mover el feriado del martes al viernes, y así no exista el riesgo de que haya un “sándwich”.

Sin embargo, esto también podría ser una desventaja para muchos trabajadores que podrían tomarse ese día “sándwich” y así tener cinco días libres seguidos: sábado, domingo, lunes, martes, miércoles.

¿Es feriado el 1 de noviembre en Chile?

Sí, el feriado del miércoles 1 de noviembre de 2023 se mantiene fijo sin ninguna modificación, como tradicionalmente todos los años.

La noche anterior además, aunque no sea feriado, se celebra generalmente Halloween y muchos niños y niñas salen disfrazados a pedir dulces.

¿El lunes que viene es feriado en Chile?

No, este lunes 23 de octubre no es feriado en Chile, por lo que no hay ninguna celebración para esa jornada.

¿Cuándo son los próximos feriados de 2023? Mira el calendario oficial de Chile

El calendario oficial de Chile establece que quedan todavía cinco feriados en lo que resta del año 2023:

Viernes 27 de Octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Miércoles 1 de Noviembre: Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. Viernes 8 de Diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Domingo 17 de diciembre: Plebiscito de Salida (votación nueva constitución).

Plebiscito de Salida (votación nueva constitución). Lunes 25 de Diciembre: Navidad (Irrenunciable).