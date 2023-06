Ya queda poco para que llegue el invierno, y cada vez causa más preocupación en las personas el aumento de las enfermedades respiratorias, las cuales ya han terminado con la vida de tres menores de edad y han colapsado la ocupación de camas pediátricas críticas.

¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que predominarán este invierno?

Las enfermedades respiratorias que predominarán este invierno en Chile son el virus sincicial, la influenza, parainfluenza, adenovirus y metaneumovirus.

De acuerdo un informe del Ministerio de Salud, durante la semana del 28 de mayo al 3 de junio, el 56% de las muestras de enfermedades respiratorias correspondieron al virus sincicial (VRS), afectando principalmente a los niños menores de un año.

“Estamos enfrentando uno de los brotes de VRS más grandes en los últimos años . Esto debido a que durante los años de pandemia hubo baja circulación de este virus, lo que produjo una gran cantidad de población susceptible. A esto se suma que el VRS es un virus para el cuál no hay vacuna aún“, dice el documento del Minsal.

Los demás virus detectados en las muestras fueron:

Influenza A (18%)

(18%) Adenovirus (10%)

(10%) Metapneumovirus (7,2%

(7,2% Parainfluenza (7,2%)

(7,2%) Influenza B (1,3%)

Al respecto del alza en la circulación de enfermedades respiratorias, la pediatra broncopulmonar, Gema Pérez, en conversación con Meganoticias afirmó que “han aumentado considerablemente los casos en la última semana, las consultas médicas, las horas de espera en urgencia, y, lamentablemente, las trágicas seis muertes. Y lo peor, es que todavía puede aumentar “.

La doctora enfatizó en que el mes de junio “es el más complejo por varias razones”, entre ellos, porque “empiezan los fríos”.

“Es sumamente importante ir observando, independiente de ponerle el apellido al virus, la gravedad. Si el niño tiene dificultad respiratoria, se le hunden las costillas, respiración agitada, quejido al respirar, el aleteo nasal, coloración azulada de los labios”, entonces es necesario llevarlo a urgencia, señaló Pérez.

“El llamado es a cuidarnos. Entiendo que el sistema no funciona en las óptimas condiciones. (…) Hay personas que no tienen mucho acceso, entonces en el servicio de urgencia de su SAPU más cercano, que no tiene costo de atención para ellos, es mucho más fácil ir. Pero en estos momentos, pueden ir y salir trasquilados”, indicó la experta.