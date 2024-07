El trámite de la licencia de conducir es clave para poder transitar por las calles de Chile, ya que el documento acredita que cumples con las condiciones teóricas y prácticas para manejar algún tipo de vehículo.

Sin embargo, hay enfermedades que podrían determinar que no se renueve tu licencia de conducir o revalidarla por un periodo menor a los 6 años, que es el tiempo que duran las licencias no profesionales (B y C)

Son en total 38 patologías determinadas por los ministerios de Transportes y Salud, las cuales te contamos a continuación.

¿Cuáles son las enfermedades por las que podrían no renovarte tu licencia?

Este es el detalle de las 38 patologías por las que podrían renovarte tu licencia de conducir por menos tiempo o, derechamente, no revalidarte el documento:

Consumo perjudicial y/o dependencia de drogas ilícitas

Trastornos psiquiátricos

Aneurisma cerebral

Marcapasos cardíaco

Miocardiopatía dilatada

Alteraciones en electrocardiograma

Insuficiencia cardiaca

Trasplante cardíaco

Cardiopatías congénitas

Epilepsia

Cáncer

Alzheimer u otras demencias

Infarto agudo al miocardio

Hipertensión arterial

Trastornos por consumo de alcohol

Diabetes mellitus tipo 1 y 2

Aneurisma aórtico, abdominal y toráxico

Angina de pecho

Angioplastia

Arritmia

Terapia anticoagulante

Desfibrilador cardíaco implantado

Paro cardiaco

Bypass de la arteria coronaria

Enfermedades de las válvulas del corazón

Síncope cardioinhibitorio, por disfunción vasovagal o autonómica

Miocardiopatía hipertrófica

Diplopía

Cataratas

Hipoacusia

Crisis de isquemia transitoria

Uso de benzodiacepinas

Insuficiencia respiratoria crónica

Trastornos neuromusculares (esclerosis múltiples, enfermedad de Parkinson, distrofia muscular progresiva)

Traumatismo encéfalo craneano

Accidente vascular encefálico

Disfunción vestibular

Defectos anatómicos o funcional del sistema musculoesquelético

Recuerda que existen excepciones que pueden circular por las calles sin licencia de conducir y que no serán multados en caso de ser fiscalizados. Revisa en esta nota de RedNews cuáles son esos casos.

¿Cuál es el plazo para renovar mi licencia de conducir?

Este año se extendió el plazo para quienes deban revalidar el documento. A quienes les expire la licencia este año, se extenderá el tiempo límite hasta su misma fecha de caducidad, pero de 2025.

Lo anterior quiere decir que si tu licencia vence el 30 de agosto de 2024, tendrás plazo hasta el 30 de agosto de 2025 para renovarla.