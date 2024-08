Actualmente, en el Congreso Nacional se discute de manera paralela el Autopréstamo de las AFP junto con el séptimo retiro, dos medidas con tintes similares, pero con diferencias claves que hacen que el Gobierno de Gabriel Boric apoye uno y rechace el otro de manera tajante.

Pero, ¿por qué las Autoridades actuales rechazan el retiro de fondos de pensiones, si, por otro lado, permitirían el autopréstamo? Los detalles te invitamos a conocerlos a continuación.

¿Cuál es el objetivo principal detrás del Autopréstamo AFP propuesto por el Gobierno?

Debemos señalar que el Autopréstamo de dinero de las AFP es una propuesta planteada por el Gobierno y que forma parte de la discusión de la Reforma de Pensiones y justamente en este punto es que llegamos a su génesis.

Porque la primera vez que se habló de un Autopréstamo fue gracias a una idea realizada por diputados independientes y del PDG el 2023, no obstante, este proyecto fue rechazado y no vio la luz, ante esto, el Gobierno optó por incluirlo más tarde (y más acotado) en su proyecto de reforma previsional y así lograr el respaldo de los parlamentarios que presentaron esta propuesta en un principio , aunque el ministro de Hacienda Mario Marcel ha defendido la iniciativa y señaló que “Está diseñada de manera que sea efectivamente sea un préstamo y no un retiro encubierto (como el del 2023). Para que eso sea así, el monto del préstamo, el tiempo en que se efectúa y las condiciones en que se devuelve tienen que ser consistentes entre sí”.

Recordemos que esta negociación fue clave para sortear la reforma previsional en su primera etapa el pasado 24 de enero, gracias a que la aprobación en general fue por 84 votos, donde además de los votos oficialistas, fueron importantes los votos independientes y del PDG.

Ahora, el proyecto se encuentra en discusión en el Senado y la tarea es aún más difícil, debido a que la oposición es mayoría, esto obligará al Gobierno a negociar con ellos para lograr la aprobación y así aprobar la reforma previsional. ¿En qué fecha? El Parlamento puso como fecha límite enero del 2025.

Otra situación que podría provocar la eventual aprobación del autopréstamo de dinero de las AFP, es el fin de proyectos de retiros de ahorro de pensiones, ya que recordemos que actualmente se han presentado una gran cantidad de proyectos (actualmente se discute el séptimo refundido), aprobándose solamente los tres primeros y rechazándose los otros tres.

¿En qué consiste el autopréstamo de dinero?

El autopréstamo de las AFP es un beneficio que forma parte de la reforma de pensiones y que, en caso de aprobarse, permitiría retirar el 5% del total acumulado en la cuenta individual con un límite de hasta 30 UF.

Este monto posteriormente se deberá devolver de forma mensual, sin intereses y en UF y en el caso de no haberlo pagado en su totalidad, no podrá pedirse nuevamente.

Este beneficio además exige requisitos a la hora de solicitarlo, siendo el más importante que el solicitante debe estar a cinco años o más del cumplimiento de la edad legal de pensión, es decir, solamente podrán pedirlo hombres menores de 60 años y mujeres menores de 55 años.