Si tienes un vehículo y no sabes si tienes multas sin pagar, tienes la opción de descargar un certificado en que se registran las infracciones de tránsito no pagadas. El registro incluye solamente las multas empadronadas, que son aquellas en que no hay contacto entre la autoridad y el infractor, sino que se identifica al automóvil solo por la patente.

¿Cómo saber si tengo multas no pagadas de mi vehículo?

Para saber si tienes multas de tránsito no pagadas debe ingresar a la página web del Registro Civil y seguir estos pasos:

Una vez dentro, haz clic en “Vehículos” y luego en “Certificado vehículos de multas”. Escribe la patente del vehículo, y pincha “Agregar al carro”. Ingresa tu correo electrónico, y haz clic en “Continuar”. Selecciona el medio de pago, y presiona “Continuar”. Elige la institución financiera para realizar el pago, y sigue las instrucciones. Como resultado del trámite, habrás solicitado el certificado, el cual podrás obtener inmediatamente en tu correo electrónico.

El trámite también se puede realizar a través de la aplicación Civil Digital App, que puedes descargar por Google play o App Store.

Si necesitas presentar el documento en el extranjero, puedes apostillarlo en línea, haciendo clic la opción “Sí, apostillar” y seleccionando el país donde se presentará el certificado.

El trámite también se puede hacer de forma presencial, para esto debes dirigirte a la oficina del Registro Civil e Identificación más cercana. Allí tendrás que explicar el motivo de tu visita: solicitar un certificado de multas de tránsito no pagadas.

Luego deberás entregar los antecedentes requeridos (información de placa patente) y paga el valor del documento. Como resultado del trámite, habrás solicitado el certificado, el cual podrás obtener inmediatamente.

¿Hay que pagar por el certificado?

Sí, hay que pagar por el certificado, y el valor es de $1.310. Cabe destacar que el certificado está disponible durante todo el año en el sitio web y oficinas del Registro Civil.

¿Qué tipos de multas de tránsito hay?

De acuerdo a la Ley de Tránsito de Chile, las multas de tránsito a las que se arriesgan los conductores son las siguientes:

Multas Leves: son aquellas multas simples e inofensivas por parte de los conductores y para quienes incumplan la ley. Se deberá pagar un monto que va desde las 0,2 a 0,5 UTM.

son aquellas multas simples e inofensivas por parte de los conductores y para quienes incumplan la ley. Se deberá pagar un monto que va desde las 0,2 a 0,5 UTM. Multas Menos Graves : estas infracciones pueden cometerse por diferentes acciones como conducir usando las luces del vehículo indebidamente, detener o estacionar en doble fila, infringir la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. Las multas van entre 0,5 UTM y 1 UTM.

: estas infracciones pueden cometerse por diferentes acciones como conducir usando las luces del vehículo indebidamente, detener o estacionar en doble fila, infringir la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. Las multas van entre 0,5 UTM y 1 UTM. Multas Graves : esta multa es por conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes, con licencia distinta a la que corresponde, no tener placa patente, no respetar signos o señales de tránsito, no tener revisión técnica al día, entre otras. El monto a pagar va desde 1 a 1,5 UTM.

: esta multa es por conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes, con licencia distinta a la que corresponde, no tener placa patente, no respetar signos o señales de tránsito, no tener revisión técnica al día, entre otras. El monto a pagar va desde 1 a 1,5 UTM. Multas Gravísimas: la multa es por respetar un pare o luz roja en el tránsito, conducir a exceso de velocidad o manipular un dispositivo de teléfono, corresponde a una de estas infracciones, por la cual se debe pagar entre 1,5 y las 3 UTM.