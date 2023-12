Hoy martes 5 de diciembre se termina el plazo para excusarse de hacer el Servicio Militar obligatorio durante el 2024. Cabe recordar que en octubre pasado se realizó el sorteo general, en el que miles de jóvenes que durante el año 2023 cumplan 18 años podrían haber sido designados para cumplir esta labor.

Si aún no has revisado los resultados del sorteo general debes ingresar AQUÍ con tu RUT. En caso de que aparezcas como designado para hacer el Servicio Militar y no puedes cumplir la labor tienes plazo solo hasta hoy para excluirte. A continuación te contamos cómo hacer el trámite y las excusas válidas.

¿Qué excusas son aceptadas para no hacer el Servicio Militar?

Para sacarte el Servicio Militar tienes que presentar alguno de los siguientes motivos que son aceptados por la Comisión Especial de Acreditación (CEA):

Ser declarado no apto por imposibilidad física, psíquica o social , según lo disponga el reglamento.

, según lo disponga el reglamento. Ser miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el personal de Gendarmería de Chile.

y el personal de Gendarmería de Chile. A quienes el cumplimiento del Servicio Militar ocasione un grave deterioro en la situación socioeconómica de su grupo familiar . Esto ya que son su principal fuente de ingreso.

. Esto ya que son su principal fuente de ingreso. Quienes contrajeron matrimonio, que estén en vías de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente.

o lo sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente. Personas que han sido condenados a pena aflictiva , salvo que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) los considere moralmente aptos. En todo caso, la amnistía (el perdón de un delito o crimen) extingue esta causal.

, salvo que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) los considere moralmente aptos. En todo caso, la amnistía (el perdón de un delito o crimen) extingue esta causal. Los descendientes por consanguinidad en línea recta y en línea colateral, ambos hasta el segundo grado inclusive, de víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política en el Informe Valech o Ley Rettig (Ley Nº 19.123).

Si fuiste sorteado al servicio militar, pero cursaste cuarto medio este año, o ya estás en estudios superiores en universidad, instituto profesional o centro de formación técnica, que estén debidamente reconocidos por el Estado, tienes tres alternativas:

Realizar la conscripción al finalizar su carrera o de forma inmediata. Para ello debes pagar $3.510.

al finalizar su carrera o de forma inmediata. Para ello debes pagar $3.510. Prestar servicios profesionales al concluir tus estudios hasta por 180 días. En este caso debes pagar $5.840.

al concluir tus estudios hasta por 180 días. En este caso debes pagar $5.840. Realizar un curso especial de instrucción militar de hasta por 150 días. Este trámite es gratuito.

¿Cómo hacer el trámite de exclusión del Servicio Militar? Así puedes sacártelo

Si estás en alguna de las situaciones antes mencionadas tienes plazo hasta hoy martes 5 de noviembre para excusarte de hacer el Servicio Militar 2024 dirigiéndote a una oficina del cantón de reclutamiento , cuyas direcciones puedes revisar AQUÍ. Los horarios son de lunes a viernes de 9 a 14:00 horas.

En ese lugar debes presentar la documentación que acredite que estás en alguna de las condiciones antes mencionadas que te permiten evitar hacer el Servicio Militar. En dicha instancia debes ingresar una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA), que depende de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, obtendrás la respuesta a tu solicitud en 20 días hábiles. Esto a través de una carta certificada o directamente en la oficina del cantón de reclutamiento.

¿Qué pasa si no me presento al Servicio Militar 2024?

Cabe recordar que por ley el Servicio Militar es obligatorio en caso de que fuiste llamado y no tenías excusas válidas para evitarlo, por lo que muchos se preguntan: ¿qué pasa si no voy ni me presento?

Si fuiste designado para hacer el Servicio Militar pero no te presentas, serás considerado infractor y quedarás inhabilitado de forma absoluta para ejercer cargos y oficios públicos.

En caso de que fuiste destinado a la Defensa Civil y no te presentas, serás sancionado con una multa de cuatro a ocho UTM (Entre $160.000 y $320.000). Mientras que si fuiste declarado infractor o remiso y quieres evitar la sanción, tendrás que realizar el Servicio Militar en la modalidad de Conscripción Ordinaria por un período de dos años.