Producto de los graves incendios forestales que han afectado a la Región de Valparaíso las autoridades han decidido mantener durante esta jornada el toque de queda, para así facilitar el desplazamiento de vehículos de emergencia y hacer más expedito el trabajo de los equipos que están en zonas afectadas por los incendios.

¿Hasta cuándo hay Toque de queda? Conoce qué pasa con la medida este lunes 5 de febrero

Así es porque la Armada de Chile en su cuenta de “X” (exTwitter) confirmó que la Jefatura de Defensa para las provincias de Marga Marga y Valparaíso anunció que habrá toque de queda desde las 21:00 horas de hoy lunes 5 de febrero hasta las 05:00 AM horas del martes 6 de febrero para las siguientes comunas:

Limache

Quilpué

Villa Alemana

Viña del Mar

Revisa a continuación el mensaje de la armada en redes sociales:

¿Dónde sacar el salvoconducto de emergencia?

Junto al anuncio de toque de queda, se habilitó en la página web de comisaria virtual un documento de salvoconducto para toque de queda, el cual te permitirá transitar en horario de toque de queda dispuesto por la Autoridad, siempre y cuando cumplas con los siguientes pasos:

Para eso debes ingresar al siguiente link o comisariavirtual.cl. Inicia sesión con ClaveÚnica y seleccionar la opción “Salvoconducto Individual para Toque de Queda”. Una vez dentro, debes rellenar los datos solicitados, estos son: datos personales, motivo de la solicitud del permiso, domicilio y lugar de destino, entre otros. Tras esto envía la solicitud y una vez aprobado el salvoconducto, este será enviado a tu correo personal.

¿Qué pasa si no cumplo el toque de queda?

Con respecto al incumplimiento de esta medida, el contraalmirante, Daniel Muñoz, señaló que al tratarse de una norma legal “Si hay un civil que no tiene un motivo particular y no está asociado a la emergencia va a ser fiscalizado. Si es que no tiene un motivo justificado puede ser detenido y puesto al servicio del Ministerio Público“.