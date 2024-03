El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó duramente a su par de Providencia, Evelyn Matthei, por haber emitido declaraciones sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la crisis de seguridad que afecta al país.

¿Qué fue lo que dijo Evelyn Matthei?

Durante la semana, Matthei se refirió a la petición al Gobierno del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sobre sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para que ayuden en las tareas de orden público, afirmando “es bien fácil pedir cosas, pero yo no le veo ninguna viabilidad por ahora, porque no hay ni siquiera todavía un reglamento de uso de la fuerza, y mientras eso no ocurra, yo creo que es una falta total de conciencia y una falta de responsabilidad pedir militares en la calle”.

La respuesta de Rodolfo Carter a los dichos de Matthei

Ante lo dicho por Matthei, Rodolfo Carter, en conversación con El Mercurio, declaró que “a la alcaldesa Matthei hay que pedirle un poco de calma. Ella tiene una relación de mucha amistad con el alcalde Vodanovic. No hay que olvidarse de que dijo un día que el FA era un asco y el mismo día terminó abrazada del alcalde Vodanovic. Que se ponga de acuerdo con su amigo, eso es lo primero”.

“Ella está muy equivocada caricaturizando algo que hoy día es necesario y que el sentido común de los chilenos está pidiendo. (…) Todo lo inteligente y capaz que es, lo patriota que es, le ayude a ser más prudente”, señaló.

Luego, en entrevista con Mesa Central, Carter aseguró que “las contradicciones en este tipo de cosas la dañan a ella y a nuestro sector político”.

“Los chilenos, cada vez que la patria ha estado en peligro han mirado a sus Fuerzas Armadas como la última reserva moral en crisis como esta, esta no es la excepción. Lo que digo es que seamos más prudentes en este sector”.