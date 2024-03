El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se vio envuelto en un complicado momento tras presentarse en el campamento Toma Dignidad. Lo que inicialmente parecía ser un intento de notificar el pronto desalojo se convirtió en una situación de tensión extrema cuando los habitantes del lugar reaccionaron con furia ante la presencia del jefe comunal.

Alcalde Cárter fue agredido tras anunciar desalojo en La Florida

El acalde Carter llegó al campamento la mañana de este jueves 14 de marzo, con la intención de anunciar el desalojo a través de los medios de comunicación. Había cámaras de un matinal. Sin embargo, su presencia desencadenó una serie de gritos y agresiones por parte de los moradores del lugar.

El argumento del alcalde se centraba en el peligro de aluviones e incendios, lo que justificaba la necesidad de que todos los habitantes abandonaran el lugar en un plazo de 30 días. Ante la hostilidad de la multitud, una vecina intentó entablar un diálogo con Carter, pero este decidió retirarse, lo que provocó la ira de los presentes.

Insultos y piedras fueron algunas de las acciones que se desencadenaron tras la retirada del alcalde. Preliminarmente, se reportaron cuatro funcionarios heridos como resultado de la agresión.

El incidente, captado por las cámaras, se suma a una serie de desalojos y destrucción de casas irregulares que se han llevado a cabo en diversas tomas de la región. Este clima de tensión y violencia ha generado preocupación entre la población y las autoridades locales, evidenciando la complejidad de la problemática de la vivienda en Chile.

Carter explicó que durante la notificación la policía que lo acompañaba detectó la presencia de un vehículo que estaba con orden de búsqueda en La Reina. “En ese minuto se activa una horda de gente que empieza a expulsar a Carabineros, a los municipales, tenemos cuatro funcionarios heridos, nosotros recibimos amenazas de muerte”, aclaró el alcalde.

“A mí no me pasó nada, yo no suelo arrancar de este tipo de escenarios, pero evidentemente fue una situación violenta”, agregó.

Delegada de la RM no tenía conocimiento de la notificación

La delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez, descartó estar al tanto de lo sucedido esta mañana.

“Yo no tenía la coordinación de la acción en La Florida, sin embargo, con el alcalde Carter tenemos una comunicación permanente, vamos a comunicarnos con él para saber de qué se trató ese procedimiento, pero no estaba dirigido por la Delegación Presidencial”, sostuvo.

Revisa algunas imágenes del desalojo del alcalde Carter