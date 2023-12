¿Hay un plazo para excusarse por no votar? Este es el procedimiento que debes hacer

En las próximas semanas serán las elecciones de la propuesta de nueva Constitución 2023 en las que todas y todos los chilenos deberán votar de forma obligatoria. El Plebiscito de Salida Constitucional será el domingo 17 de diciembre y quienes no vayan a sufragar recibirán multas.

Sin embargo, existen una serie de excusas aceptadas por ley para no recibir la sanción monetaria en caso de que no vayas a votar. Al respecto muchos se preguntan qué deben hacer y si existe un plazo para avisar que no podrás sufragar ese día.

¿Hay un plazo para excusarse por no votar en las elecciones de diciembre?

Si no podrás votar el domingo 17 de diciembre tendrás que excusarte el mismo día de las elecciones solo en caso de estar a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral . Para realizar dicho trámite tienes que seguir las siguientes instrucciones:

El día del Plebiscito tendrás que ir de forma obligatoria y presencial a una unidad de Carabineros de Chile (comisaría, tenencia o retén). En ese lugar deberás dejar una constancia de que estás a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral. Este proceso no podrás hacerlo de forma virtual, aunque lo más probable es Carabineros habilite una sección en Comisaría Virtual para que puedas solo adelantar el trámite online y así cuando llegues a la comisaría tengas avanzado el proceso. Al menos así fue en las votaciones de mayo de 2023. Cuando hayas hecho el trámite en la unidad de Carabineros te darán un comprobante de la constancia, el que debes guardar. Luego, recibirás una citación del Juzgado de Policía Local (JPL). En esa instancia deberás ir a excusarte ante el juez con el comprobante que te dio Carabineros para así evitar la multa.

Las otras excusas aceptadas para no votar en las elecciones 2023

Igualmente, la ley permite que puedas entregar otros motivos para no ser multado por no votar, sin embargo, en estos casos no debes excusarte con anterioridad ni el día de las elecciones, sino que solo debes esperar la citación a los tribunales.

Una vez que te citen a declarar ante el Juzgado de Policía Local deberás presentar alguna de las siguientes excusas:

Enfermedad .

. Ausencia del país .

. Otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Estar a más de 200 kilómetros de distancia del domicilio electoral correspondiente.

¿Cómo excusarse de votar si estoy en el extranjero?

Cabe recordar que quienes tienen domicilio electoral en el extranjero, tienen la opción de sufragar voluntariamente en estas votaciones del Plebiscito de Salida, por lo que no recibirán multas.

Sin embargo, si alguien vive fuera de Chile, pero su domicilio electoral está registrado en nuestro país, igualmente será citado a declarar ante el Juzgado de Policía Local. Además, hay que recordar que ya se puede cambiar el domicilio.

En este caso, como evidentemente no podrás venir a Chile a excusarte, podrás fijar que un apoderado tuyo se presente ante el juez de Policía Local y compruebe mediante algún documento que el día de las elecciones estabas fuera de Chile, como el certificado de viajes extendido por la Policía de Investigaciones junto a un escrito solicitando la reconsideración de la multa

Igualmente, en estos casos lo más recomendable es que te contactes con el JPL que te puso la multa. Los correos electrónicos de cada Juzgado los puedes revisar AQUÍ.

¿De cuánto es la multa por no votar? Conoce en el Servel dónde te toca sufragar

En caso de que no votes el domingo 17 de diciembre recibirás una multa de entre 0,5 a 3 UTM, es decir, entre $32.108 y $192.648.

Recuerda que puedes revisar en el Servicio Electoral en la consulta de datos en este ENLACE dónde tienes que votar. Además debes revisar en este mismo sitio si fuiste designado como vocal de mesa.