El aumento de casos de Covid-19 ha puesto en alerta a las autoridades, sobre todo con la aparición de la variante Ómicron 2. Esto ha complicado a los veraneantes que habían programado sus vacaciones para estas fechas.

De todas formas, las restricciones siguen siendo menos duras que el año pasado, cuando la emergencia sanitaria vivía uno de sus momentos más complejos. Sin embargo, el retroceso de muchas comunas a la Fase 2 de Transición del Plan Paso a Paso ha levantado dudas sobre la posibilidad de realziar viajes interregionales. ¿Es posible viajar desde una comuna en Fase 2 a otra región? Conoce todos los detalles a continuación.



¿Se puede realizar viajes interregionales de una comuna en Fase 2 a otra región?

Desde hace bastante tiempo el Plan Paso a Paso eliminó las restricciones de movilidad, por tanto sí se puede viajar a otra región o comuna en Fase 2 de Transición.

No obstante, existen algunas medidas que sí se deben cumplir para viajar dentro del país. Primeramente, se exige Pase de Movilidad o PCR negativo (tomado con no más de 72 horas) a los mayores de 12 años que realicen viajes de más de 200 km en buses, trenes o aviones. Si el traslado es en auto particular, no se requiere de pase ni PCR.

Asimismo, se recomienda estar al tanto de las regulaciones de aforo y de operación. Haz clic AQUÍ para saber qué se puede hacer en Fase 2 de Transición.