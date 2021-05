Vacuna Pfizer | ¿Se puede tomar alcohol con la vacuna Pfizer?: Conoce qué está permitido después de la dosis

La campaña de vacunación de Chile ha sido reconocida internacionalmente por instituciones como el Banco Mundial, que la destacó por su gestión proactiva y sólida , ubicándola como la más rápida de América Latina y una de las más veloces del mundo.

En Chile se administran tres tipos de vacunas: BioNTech de laboratorio Pfizer, CoronaVac de laboratorio Sinovac y Oxford de laboratorio AstraZeneca. En cuanto cantidad, Pfizer es la segunda vacuna más utilizada, con un aproximado de 2,9 millones de personas inoculadas diariamente.

Ante esto, muchas personas que han recibido alguna dosis de dicha vacuna se preguntan las restricciones que deben enfrentar luego de ser inoculados. Un ejemplo de esto es la posibilidad de beber alcohol luego de haber sido vacunado con Pfizer.

Continúa leyendo esta nota para saber si puedes tomar alcohol o no luego de ser vacunado.



¿Se puede tomar alcohol con la vacuna Pfizer?

No hay ningún antecedente clínico que indique la prohibición del consumo de alcohol después de colocarse una vacuna. No obstante, aún no hay estudios al respecto, por lo tanto no se conoce con seguridad los efectos que podría significar beber alcohol tras ser inoculado.

La recomendación general es no beber alcohol entre las 48 y 72 horas siguientes a la vacuna.

Es importante considerar que cuando hay una ingesta masiva de alcohol bajan las defensas por el efecto que la ebriedad produce. En ese sentido, nunca es recomendable pasarse de copas, con o sin vacuna.