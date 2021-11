Desde las 8 de la mañana los electores comenzaron a llegar a los vocales de votación, que ya constituyeron casi la totalidad de las mesas en todo el territorio nacional según lo informado por el Servel.

Recuerda que debes llevar tus documentos de identificación como carnet de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos desde octubre de 2019. Además debes ir con mascarilla y lápiz pasta azul.

Si ninguno de los candidatos alcance más del 50% de votos validamente emitidos, se recurre a una segunda vuelta presidencial que se realizaría el 19 de diciembre según lo anunciado en el calendario electoral publicado por el Servel.

La papeleta de los candidatos presidenciales es la misma para todos los votantes, en cuanto a las elecciones parlamentarias varía de acuerdo a tu distrito y circunscripción que puedes averiguar AQUÍ.

A continuación, te contamos más detalles de los comicios.



Elecciones Chile 2021 | ¿Hasta qué hora se puede ir a votar?

Este domingo 21 de noviembre las votaciones comenzaron a las 8.00 horas y serán hasta las 18.00 horas los electores podrán acercarse a su local de votación para ejercer su derecho a sufragio.

Recordemos que en Chile actualmente el voto no es obligatorio, ya que rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que si alguien no emite su voto no necesita excusarse y tampoco se expone a multas.