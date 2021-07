Servel | ¿Cuándo son las Elecciones Primarias en Chile?

Las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos se llevarán a cabo en las próximas semanas, con candidatos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad.

Bajo el mismo contexto, este sábado 3 de julio el Servel publicó el listado definitivo de vocales de mesa, puedes revisar si fuiste seleccionado en Consulta.servel.cl al igual que los demás datos electorales.

Para estas elecciones pueden votar todas las personas, independiente de si son militantes de un partido o no. Pero no podrán votar los que sean militantes de partidos que no participan en estas primarias, como es el caso de la DC, PS, PPD, PR, entre otros.

Los candidatos que se presentarán en primarias serán por Chile Vamos Ignacio Briones (Evopoli), Sebastián Sichel (independiente), Joaquín Lavín (UDI) y Mario Desbordes (RN).

Mientras que el sector de la oposición será representado por el pacto Apruebao Dignididad, con los candidatos Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS).

A continuación, te contamos más detalles de los comicios.



¿Cuándo son las Elecciones Primarias en Chile?

Las Elecciones Primarias se desarrollarán el próximo 18 de julio, a lo largo de todo el territorio nacional en donde se elegirán a los candidatos que irán a las Elecciones Presidenciales en Noviembre.