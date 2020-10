Segundo retiro del 10% AFP: conoce fechas y condiciones de este eventual beneficio que podría ser ley

Desde que se concretó el retiro del 10% de los fondos de pensiones, en agosto pasado cuando los chilenos pudieron utilizar ese dinero para apalear los gastos económicos que la pandemia de coronavirus trajo consigo, se comenzó a especular sobre la posibilidad de realizar nuevamente el proceso.



A pesar de que muchos tenían un pronóstico devastador, el retiro reactivó la economía y benefició a de 9.200.000 personas que pudieron accedieron a sus ahorros.

Es por eso que se abrió la discusión por un eventual segundo retiro del 10% de las AFP, proyecto presentado por el diputado Bianchi y en el cual la diputada Pamela Jiles es la voz principal de este trámite para que se pueda concretar y convertir en Ley, pero que por parte del gobierno rechazan.



La parlamentaria señaló que según sus cálculos, la iniciativa podría estar aprobada el 25 de diciembre no obstante en la ley se aclara que la solicitud se realizaría desde el 31 de diciembre. A diferencia de la primera vez, esta vez se pagaría en una sola cuota y tendría un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF.



Respecto al apoyo que recibe la iniciativa. Pamela Jiles declaró en Twitter, “Una diputada de derecha se acerca y me dice: “Abuela, tienes mi voto para el Segundo Retiro. No digas mi nombre para saltarme las presiones, pero te prometo que lo vamos a ganar”.

Pamela Jiles es la vocera principal del eventual retiro de un 10% (Foto: Agencia Uno).



Aunque como en todo ámbito también existen voces disidentes, Óscar Macías superintendente de Pensiones alzó la voz en representación del organismo y advirtió que más de 1,9 millones de afiliados retiraron todo su saldo, y 2,3 millones más podrían hacerlo de aprobarse un segundo retiro, lo que dejaría a más de 4,2 millones de afiliados sin saldo en sus cuentas.



¿Cuál es la fecha para que el eventual segundo retiro del 10% se convierta en Ley?



No existe fecha de cuando se podría aprobar el proyecto, ya que aún está en discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, allí se deben ejecutar algunas indicaciones o si se pasa como ya está al Congreso.



Posteriormente, debe ser discutida por la Cámara de diputados y de Senadores para finalmente el Presidente Sebastián Piñera pueda aprobar y firmar la ley que entregaría un segundo retiro de los fondos de pensiones.