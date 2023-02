El ex convencional constituyente Rodrigo Ernesto Rojas Vade, más conocido como ‘Pelado Vade’, finalmente recibió su sentencia por delito de estafa residual, tras reconocer que no padecía cáncer. El ex integrante de La Lista del Pueblo llegó a un acuerdo con la Fiscalía en un juicio abreviado y deberá pagar una multa.

Cabe recordar que el pasado 4 de septiembre del 2021, cuando ejercía como Vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, reconoció públicamente haber mentido sobre su diagnóstico de leucemia, renunciando de facto al órgano constituyente (al cual existía la posibilidad de renunciar) y más tarde renunciando efectivamente en marzo 2022 –luego que el Congreso aprobara una Ley que permitiera su cese en el cargo–.

Tras reconocer que no padecía la enfermedad, ‘Pelado Vade’ fue denunciado por delito de estafa ante fraude contra particulares. En el juicio abreviado llevado a cabo esta jornada, Rojas Vade reconoció la estafa y fue condenado a una pena de 61 días de presidio en su grado mínimo y una multa de 11 UTM (681.494 pesos). El Séptimo Juzgado de Garantía de Santaigo tomó en cuenta su colaboración en la causa y su irreprochable conducta anterior.

De esta manera, Rodrigo Rojas Vade no deberá pisar un solo día algún centro carcelario.

El ex convencional arriesgaba una condena de 540 días de presidio efectivo más una multa de 20 UTM, pero la Fiscalía pidió la pena mínima de 61 días de presidio menor en grado mínimo, más la multa de 11 UTM.

Caso Rojas Vade

La causa judicial contra Rojas Vade se inició luego que reconociera que no padecía de leucemia, pese a que su campaña se basó en su supuesta lucha contra dicha enfermedad. En la Declaración Jurada de Intereses y Patrimonio, el ex convencional mintió públicamente, al señalar que mantenía deudas por tratamientos de quimioterapia.

De acuerdo a la querella, se cometió un perjuicio al reconocer una deuda de 27 millones de pesos con el Banco Scotiabak por dichos tratamientos, los cuales, eran falsos.