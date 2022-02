Luego de dos años de clases online producto de las cuarentenas por la pandemia del Covid-19, las municipales del país optaron por flexibilizar el uso de uniforme escolar al comienzo de año escolar.

La fecha para que los estudiantes retornen sus clases en sus respectivos establecimientos ya se encuentra fijada por el Ministerio de Educación y el Gobierno para el día miércoles 2 de marzo de 2022 y será presencial de carácter obligatorio.

En base a lo anterior, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), según indicó el medio nacional Cooperativa anunció que el uniforme no será obligatorio y deben ser exigidos por los establecimientos educacionales.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Educación de la ACHM, Bernardo Vásquez, afirmó que "Una cantidad grande de municipios, me atrevería a decir más del 30% del total de municipios, ha hecho público que no va a exigir uniforme", pero aclaró que "eso está por ley, por tanto anunciarlo o no, cada sostenedor tiene la libertad de hacerlo".