Ayer el doodle de Google conmemoró a la bióloga marina Irene Bernasconi, y este martes 8 de noviembre nuevamente luce distinto el doodle ya que conmemora el lanzamiento de su primer disco en solitario de la artista, Dusty Springfield. A continuación te contamos más sobre la cantante británica.

¿Quién es Dusty Springfield y por qué se le recuerda en Google?

Mary Isabel Catherine Bernadette O’Brien, más conocida como Dusty Springfield nació un 16 de abril de 1929 en Londres, Reino Unido. Y Google la homenajea este martes ya que un 8 de noviembre de 1963 lanzó su primer álbum en solitario llamado “I Only Want to Be With You”.

La reconocida artista miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Dusty es conocida por su impresionante versatilidad en todos los géneros musicales, además de que contaba con una llamativa presencia en el escenario y deslumbraba con su característica cabellera rubia. Estuvo vigente por más de cinco décadas ya que se dedicó a la música a una edad muy temprana.

Su carrera musical

Dusty Springfield comenzó su carrera profesional cuando se unió brevemente a las Lana Sisters en 1958, tiempo después se unió a Tom, su hermano y a Tim Field para formar el trío de pop-folk llamado “The Springfields”. En 1962 el grupo lanzó “Silver Threads and Golden Needles”, que se convirtió en un éxito entre los 20 principales grupos en Estados Unidos, una hazaña rara ya que se trata de un grupo británico.

Luego de un viaje que realizó a Nueva York cambió su carrera y se dió cuenta de su cercanía con el soul y el R&B, posteriormente el grupo se separó pero Dusty siguió con su carrera y el éxito de su carrera llegó en 1968 cuando su álbum “Dusty in Memphis” obtuvo sorprendentes resultados y elogios tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.