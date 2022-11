En el capítulo 5 de la serie documental “Limitless”, Chris Hemsworth descubrió algo que denomina su “mayor temor”, puesto que luego de una serie de exámenes se halló que el actor tiene una gran predisposición genética de padecer Alzheimer.

¿Qué significa que Chris Hemsworth tenga predisposición genética al Alzheimer?

En concreto, la composición genética de Hemosworth tiene dos copias de gen APOE4, una de su madre y otra de su padre. Esto incrementa entre 8 y 10 veces más la posibilidad de padecer la enfermedad en el futuro.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se atrofie. Es la mayor causa de demencia, por lo que quienes la padecen enfrentan un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales.

No existe cura para la enfermedad, pero hay tratamientos para controlar temporalmente los síntomas y retardar su progresión.

Chris Hemosworth dejó claro que la prueba genética a la que se sometió no es un diagnóstico de Alzheimer, pero sí reconoce que es una gran causa de preocupación.

“Desencadenó algo en mí para querer tomarme un tiempo libre”

La noticia llegó de sorpresa para Hemsworth, lo que lo llevó a mirar las cosas con más calma y pensar en el tiempo que quiere pasar con su familia.

"(Mis hijos) se están haciendo mayores, están creciendo y yo sigo haciendo una película tras otra, y antes de que te des cuenta tienen 18 años y se van de la casa (…) Realmente (los resultados genéticos) desencadenaron algo en mí para querer tomarme un tiempo libre”, reconoció en una entrevista con Vanity Fair.

En cuanto a al futuro de Thor - el superhéroe de Marvel al que encarna desde 2011 y que le ha permitido protagonizar cuatro películas del UCM, sin contar su participación en las películas de los Vengadores- Chris Hemsworth dijo no está muy seguro sobre lo que se viene.

Al ser consultado sobre nuevas historias para el Dios del Trueno dijo que esta abierto a la posibilidad. “Mira, estoy completamente abierto a ello, si hay algo único y fresco e inesperado que hacer con el personaje y el mundo. Siempre me ha gustado la experiencia. Estoy muy agradecido de haber podido hacer algo diferente cada vez”, comentó.

De todas formas, reconoció que espera en algún momento darle cierre a esa historia, como ocurrió con Iron Man y Capitán América. “Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer (el personaje) (…) Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que me haya dicho nadie ni en ningún tipo de planes. Tienes el nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé... ¿estoy en esa etapa? ¿Quién lo sabe?”, destacó.