Hace no mucho se fusionaron varios proyectos de ley del Autopréstamo, una idea que surgió en el Gobierno como parte de la Reforma Previsional, pero que también ha derivado en otras iniciativas de parlamentarios que terminaron por fusionarse-

En caso de aprobarse en el Congreso, la ley permitirá afiliados a una AFP prestarse dinero desde su mismo fondo de capitalización, para luego devolverlo a través del pago de cuotas.

Sin embargo, pese a la unión de los proyectos en uno solo, comenzaron a surgir ciertos roces entre parlamentarios que pondrían en juego una eventual aprobación.

¿Qué pasó con el proyecto del Autopréstamo?

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, mostró su interés en acelerar la aprobación del proyecto del Autopréstamo. “Estoy convencida de que es fundamental sacar adelante este proyecto lo antes posible. Vamos a pedir el acuerdo para votar en general, de lo contrario vamos a citar para votar en general el proyecto la próxima semana", sostuvo.

Sin embargo, la promotora de una de las medidas fusionadas, la diputada Pamela Jiles, restó su apoyo. “Hay que escuchar a las organizaciones sociales que le vengan a decir en su cara a Karol Cariola y a los parlamentarios lo que ha significado para esa gente estar durante un año sin retiros. La diputada Karol Cariola está muy apuradita para intentar corregir por esa vía, lo que todo Chile sabe, que ella es un verdadero corpóreo de oposición al sexto retiro", remarcó.

Con esto se desestabiliza el supuesto apoyo que tenía la iniciativa en la Cámara Baja. Y a ello se suman las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien remarcó que desde el Ejecutivo no apoyan las inictaivas fusionadas.

Propuesta de Gobierno vs. Proyectos fusionados

La propuesta de Autopréstamo del Gobierno está dirigida a afiliados no pensionados, que estén a más de cinco años de su edad de jubilación, quienes podrán sacar de sus fondos el equivalente del5% ahorrado en la cuenta, con un máximo de 30 UF, es decir aproximadamente $1.047.933 pesos. Luego, el monto se deberá devolver mediante el pago de cuotas calculadas del 2% de la remuneración imponible del afiliado.

Mientras que, las propuestas fusionadas plantean la posibilidad de efectuar retiros de hasta el 15% sin límite de veces, como también por un monto de hasta el 100% del total ahorrado.

El ministro Marcel remarcó que los efectos de un Autopréstamo de este tipo serían sin duda negativos. "Los efectos macrofinancieros de un Autopréstamo del 100% son similares a los del retiro de un 100%, con sus efectos sobre los mercados financieros y sobre la inflación", explicó.

El líder de la cartera de Hacienda, aseguró además que no se podría asegurar la devolución. "Esto genera un problema de riesgo moral, porque el tema respecto del Autopréstamo no está solo en cuánto se presta, sino en cómo se devuelve, debido a que no existe ninguna sanción por no devolver estos autopréstamos", puntualizó.