Todavía sigue en discusión en el Congreso el polémico proyecto de la ley del Autopréstamo de la AFP, el cual mantiene divididos a los parlamentarios y al Gobierno.

¿A quiénes beneficiaría el Autopréstamo de la AFP?

En caso de que se apruebe el proyecto de ley de la Reforma de Pensiones, podrían solicitar el autopréstamo de la AFP las siguientes personas:

Quienes estén afiliados al sistema mixto.

Que aún no se encuentren pensionados.

A quienes les falten al menos 5 años para jubilarse (hombres hasta los 60 años; y mujeres, hasta los 50).

Además, existe la limitante de quienes ya pidieron un autopréstamo, ya que no podrán solicitar otro hasta que terminen de pagar el primero. Una vez que el primero este totalmente saldado se podrá solicitar otro.

¿Cuáles son todos los proyectos del autopréstamo?

Primero está el proyecto de ley del Gobierno, el cual contempla el retiro de hasta un monto equivalente al 5% del total ahorrado en la cuenta de capitalización individual, con un monto máximo de 30 UF ($1.040.700 aproximadamente).

Este autopréstamo se deberá devolver a través de cuotas que serán calculadas en base a un 2% de las remuneraciones y rentas imponibles, que se pagarán al mes siguiente en que se solicite el préstamo, junto con el pago de las cotizaciones obligatorias.

Por otro lado, existen otros tres proyectos de los parlamentarios, que se fusionaron en una moción, la cual habla de un autopréstamo con diferentes rangos.

En la idea original del PDG se estipulaba hasta el 15% de los ahorros, sin tope; pero si lo ahorrado es hasta $10 millones, podrían extraer como máximo $1 millón. Si el fondo tuviese menos de $1 millón, el retiro podría ser total.

Cabe destacar que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que el Gobierno respalde alguno de los tres proyectos de autopréstamos, y a cerca de esto, señaló que "estamos hablando en los tres casos de autopréstamos que, en la medida que sean solicitados por la gran mayoría o el total de los trabajadores elegibles, involucran operaciones de magnitudes importantes".

"No porque algo se llame autopréstamo quiere decir que es igual a otra cosa que se llame autopréstamo. No por llamarle a algo autopréstamo se transforma en una operación virtuosa o sostenible", explicó el titular.

"Un préstamo en el cual no hay un mecanismo claro para devolver los fondos no es un autopréstamo es un autoengaño, porque en el fondo es hacernos creer que vamos a devolver un préstamo cuando no lo vamos a hacer, o por su puesto un retiro", finalizó Marcel.