En una exposición en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó el apoyo del Gobierno a los proyectos de autopréstamos del 100% de los fondos de las AFP.

¿Qué dijo Mario Marcel del Autopréstamo de la AFP?

El titular de Hacienda descartó que el Gobierno respalde alguno de los tres proyectos de autopréstamos que se encuentran siendo tramitados en el Congreso y sobre esto, declaró que "estamos hablando en los tres casos de autopréstamos que, en la medida que sean solicitados por la gran mayoría o el total de los trabajadores elegibles, involucran operaciones de magnitudes importantes".

"Dicho eso, surge inevitablemente la pregunta de en qué se diferencian estos autopréstamos de los retiros", cuestionó Marcel.

Sobre los efectos del autopréstamo del 100% de la AFP, la autoridad explicó que estos son negativos.

"Los efectos macrofinancieros de un autopréstamos del 100% son similares a los del retiro de un 100%, con sus efectos sobre los mercados financieros y sobre la inflación", explicó.

Sobre la devolución del dinero, Marcel afirmó que "esto genera un problema de riesgo moral, porque el tema respecto del autopréstamo no está solo en cuánto se presta, sino en cómo se devuelve, debido a que no existe ninguna sanción por no devolver estos autopréstamos".

"No hay manera de hacer obligatorio la devolución, menos todavía si se establece un sistema de repago que varía de persona a persona", agregó.

La propuesta del Gobierno

En la comisión, Mario Marcel afirmó que los tres proyectos son diferentes al autopréstamo involucrado en la reforma previsional del Gobierno.

A cerca de esto, ejemplificó que "los montos máximos involucrados en el caso de la propuesta del Gobierno llegan a los 3.500 millones de dólares, comparado con el monto más bajo de las tres mociones que es de 22.000 millones de dólares".

"No porque algo se llame autopréstamo quiere decir que es igual a otra cosa que se llame autopréstamo. No por llamarle a algo autopréstamo se transforma en una operación virtuosa o sostenible", remarcó.

"Un préstamo en el cual no hay un mecanismo claro para devolver los fondos no es un autopréstamo es un autoengaño, porque en el fondo es hacernos creer que vamos a devolver un préstamo cuando no lo vamos a hacer, o por su puesto un retiro", finalizó.