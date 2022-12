Hoy 25 de diciembre se celebra la Navidad, una fecha especial para celebrar y conmemorar el nacimiento de Cristo. En víspera de navidad es común que las familias se reúnan para que cuando el reloj marque las 00:00 horas del 25 de diciembre puedan abrir regalos, sin embargo hay quienes no realizan esta celebración y son los Testigos de Jehová.

¿Por qué los Testigos de Jehová no celebran la Navidad?

La decisión se debe a que consideran que la celebración de la navidad tiene sus raíces en la adoración de ídolos paganos y en la veneración a santos cristianos, y por lo tanto va en contra de lo que está establecido en la Biblia.

En esta misma linea, los Testigos de Jehová sostienen que la Biblia en ningún momento menciona un mandamiento o enseñanza que entregue un claro indicio que debamos celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre.

No obstante, si celebran el aniversario de la muerte de Jesús, conocido como la Memorial de la Muerte de Cristo o la Pascua, cuya celebración suele darse en el mes de marzo o abril, y es considerada como una ocasión importante para recordar la muerte y resurrección de Jesús.

¿Qué otras fiestas no celebran?

Los Testigos de Jehová, además de no celebrar la Navidad, no suelen celebrar otras fiestas tradicionales como el Día de los Muertos u otras festividades seculares como el Año Nuevo o el Día de San Valentín. Esto se debe a que creen que estas fiestas tienen orígenes paganas y no son mencionadas en la Biblia, por lo tanto prefieren no celebrarlas.

