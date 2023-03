El Presidente Gabriel Boric arribó ayer jueves al Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, República Dominicana, a eso de las 23:10 horas de Chile, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren para participar de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno que se desarrolla durante las jornadas de este viernes y sábado en el país caribeño.

En su llegada al territorio centroamericano, el mandatario señaló, por medio de Twitter, que Chile participa en la instancia con el fin de “seguir fortaleciendo lazos con países iberoamericanos para trabajar en conjunto en los desafíos comunes en torno a medio ambiente, migración y modernización tecnológica”.

La participación de Chile se da en medio de tensiones multilaterales con Bolivia, Venezuela y Argentina. Los dos primeros por la crisis migratoria que azota principalmente al extremo norte del país y, con el país trasandino a raíz de los comentarios del presidente Alberto Fernández, quien cuestionó el actuar de la justicia chilena.

Las polémicas con el país altiplánico y Caracas comenzaron luego que el Presidente señalara las problemáticas de las expulsiones administrativas, acusando a La Paz de no llevar adelante los procesos de reconducción. Desde el vecino país replicaron que no tenían la obligación de hacerlo, ya que no existen relaciones multilaterales; mientras que, desde el territorio caribeño, Nicolás Maduro aseguró que no han recibido solicitud de trabajo conjunto por parte de Chile.

En tanto, las tensiones con Argentina se produjeron luego que el mandatario trasandino señalara, por medio de una carta enviada a su par Guillermo Lazo de Ecuador: “a todos debe lastimarnos que, en su patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile, la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”. Las palabras de Fernández fueron respondidas por el canciller van Klaveren quien hizo un llamado a respetar las instituciones. “Así como nosotros respetamos las instituciones de nuestros países hermanos, esperamos el mismo respeto para nuestras instituciones”, replicó.

Participación de Chile en la Cumbre Iberoamericana

El canciller adelantó que, si bien no es el foco principal de la cumbre, la principal misión de Chile en la instancia será potenciar los diálogos con países como Bolivia, Perú y Venezuela, para tratar la crisis migratoria de la cual Chile se ve tan afectado. “El tema migratorio no es un tema central de la cumbre, pero es muy probable que algunos mandatarios se refieran a este tema. Para nosotros es un tema prioritario, no es el único, por cierto”, señaló van Klaveren previo a subir al avión.