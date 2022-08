Apenas quedan nueves días para que se realice el Plebiscito de Salida Constitucional el domingo 4 de septiembre, en el que los chilenos y chilenas deberán votar para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución.

Con la votación cercana, el Gobierno anunció que el transporte para ese día será gratuito, al menos en el Metro de Santiago y Valparaíso, Biotrén, Buscarril Talca-Constitución, Corto Laja, el servicio Victoria-Temuco y el servicio ferroviario entre Santiago-Nos-Rancagua. Mientras que las micros tendrán una tarifa normal como cualquier día.

De todas maneras, gracias a la nueva ley de Georreferenciación es probable que tengas que votar en un local cercano a tu domicilio electoral. Si aún no has revisado tu local de votación, ni tampoco has revisado si fuiste seleccionado como vocal de mesa, puedes conocer toda esa información ingresando a este ENLACE.

Asimismo, puedes descargar y leer de forma gratuita la propuesta de nueva Constitución ingresando AQUÍ. También, puedes escuchar el audiolibro que está disponible en YouTube y en Spotify.

Recuerda que en caso de que gane el Apruebo la nueva Constitución entrará en vigencia en los próximos quince días luego de la votación, mientras que si gana el Rechazo no habrá ningún cambio en nuestro país y se mantendrá vigente la Constitución escrita en 1980.

¿Quiénes deben votar de forma obligatoria en el Plebiscito de Salida?

Para el Plebiscito de la nueva Constitución la votación será obligatoria para todos los ciudadanos chilenos que residan en el territorio nacional y que estén habilitados para votar.

Las únicas personas que tienen la opción de voto voluntario son los chilenos y chilenas que votan en el extranjero.

¿De cuánto son las multas por no votar y cómo puedo excusarme para no hacerlo?

Si no acudes a votar recibirás multas que pueden llegar a ser de hasta 3 UTM, es decir, $180 mil aproximadamente.

Asimismo, una vez que no acudas a sufragar serás notificado en tu domicilio electoral para acudir al Juzgado de Policía Local, en donde puedes excusarte de recibir la multa con alguno de estos argumentos: