El gran aumento de casos de coronavirus en Chile ha puesto en alerta a las autoridades, quienes han hecho un llamado a fortalecer las medidas y seguir respetándolas. Solo hoy, el Minsal reportó 36.635 nuevos casos de Covid-19 y una positividad nacional de un 26,12%.

En ese sentido, se ha hecho mucho hincapié en el Plan Paso a Paso y las restricciones de cada etapa. Últimamente son muchas las comunas que están retrocediendo a Fase 2 de Transición. Esto es complejo específicamente en esta temporada de vacaciones, puesto que muchos viajeros se preguntan si pueden trasladarse a otras regiones que se encuentran en dicha etapa.

¿Se puede viajar a otra región o comuna que está en Fase 2 de Transición?

Desde hace un tiempo, el Plan Paso a Paso eliminó las restricciones de movilidad, por tanto sí se puede viajar a otra región o comuna en Fase 2 de Transición.

Sin embargo, hay algunas medidas que se deben cumplir. Se exige el Pase de Movilidad o PCR negativo (tomado con no más de 72 horas) a los mayores de 12 años que realicen viajes de más de 200 km en buses, trenes o aviones. Si el traslado es en auto particular, no se requiere de pase ni PCR.

Y pese a que no hay restricciones de movilidad, debes tener presente cuáles son las regulaciones de aforo y de operación. Haz clic AQUÍ para saber qué se puede hacer en Fase 2 de Transición.



¿En qué fase está mi comuna?

Si no sabes en qué fase está tu comuna o comuna de destino, revísalo a continuación: