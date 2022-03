El Plan Paso a Paso continúa haciendose efectivo en el país, ya que el Ministerio de Salud (Minsal) ha implementado nuevos cambios de fases en ciertas comunas.

Estos cambios de fases comenzarán a regir mañana jueves 24 a las 05:00 horas y las comunas contempladas para pasar a Fase 4 - Apertura inicial son: Todas las comunas de la Región de Atacama, Todas las comunas de la Región de Los Ríos, Andacollo, Paihuano, Illapel, Ovalle, Combarbalá, Concón, Puchuncaví, Quintero, Papudo, Petorca, Zapallar, Hijuelas, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Felipe, Catemu, Panquehue, Putaendo, Santa María, Olmué, Rancagua, Machalí, Olivar, La Estrella, Litueche, Lolol, Peralillo, Placilla, Pumanque, Santa Cruz, Chile Chico y Río Ibáñez.

Estos cambios de fases resultan fundamentales para que el Minsal mantenga controlada la pandemia del Covid-19, la cual ha registrado significativas bajas, ya que su última cifra correspondiente a la jornada de ayer 22 de marzo es de 5.045 casos de Covid-19.

Es importante destacar que el Plan Paso a Paso cuenta con 5 fases (Restricción, Transición,Preparación, Apertura Inicial, Apertura Avanzada) y cada una cuenta con sus restricciones tanto de actividades como de los aforos.

Por lo tanto, si tu comuna se encuentra o va a pasar a Fase 4 - Apertura Inicial, a continuación te contamos todos los detalles acerca de esta etapa.

¿Qué significa la Fase 4 - Apertura Inicial?

La Fase 4 - Apertura Inicial corresponde a la etapa 4 del Plan Paso a Paso, la cual se rige por los lineamientos planteados por el Ministerio de Salud en relación a las actividades que pueden ser realizadas durante la pandemia del Covid-19 y sus aforos para disminuir los contagios en el país.

¿Qué actividades se encuentran permitidas en Fase 4 - Apertura Inicial y cuáles son sus aforos?

Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

- Apertura: obligatoria.

Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

Permitidas.

Reuniones en residencias particulares

- Máximo 20 personas. Pueden ser 50 si todas tienen Pase de Movilidad.

Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

- Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 4 m2. Mínimo 5 clientes.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

- Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas o 1 m. entre mesas individuales.

Actividades en gimnasios y similares

- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

- Siempre debe haber 1 m. entre máquinas.

Actividad física y deporte

- Lugar abierto: máximo de 250 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: máximo de 100 o 250 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

- Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

- Los organizadores de la actividad que cobren una entrada para la asistencia, deberán informar, al momento de la venta de la entrada, respecto si se exigirá o no Pase de Movilidad habilitado tanto a los asistentes como a los trabajadores.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 80% del aforo total definido con Pase de Movilidad.

- Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

- Lugar cerrado: Permitidos solo si todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. 70% del aforo total definido.

- Se permite el consumo de alimentos sin modificación de aforo.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Sin tope máximo de asistentes, pero el aforo máximo no podrá ser mayor a 2 personas por m2 de la superficie útil destinada al público, tanto en espacios abiertos como cerrados.

- Todos los asistentes deben contar con Pase de Movilidad.

- Aquellas actividades que esperen una convocatoria de 5.000 personas o más, deberán tramitar previamente que la autoridad sanitaria certifique que el área destinada al público cumpla las condiciones de espacio y distanciamiento.

- No se permite la venta ni el consumo de alimentos ni bebidas en el espacio destinado al público y los asistentes deben mantener uso permanente de mascarilla. Sí se permite en áreas destinadas únicamente a la alimentación y deberán cumplir con la normativa sanitaria definida para este tipo de actividades (restaurantes).

Actividades con interacción entre asistentes

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

- No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

- Los organizadores de la actividad que cobren una entrada para la asistencia, deberán informar, al momento de la venta de la entrada, respecto si se exigirá o no Pase de Movilidad habilitado tanto a los asistentes como a los trabajadores.

- Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 3 m2, con máximos de:

Lugar abierto: máximo 100 personas, o 1.000 si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: solo con Pase de Movilidad, máximo 250 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Prohibidas en residencias particulares.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

- Actividades grupales con un máximo de 10 personas en un determinado espacio.

- Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 20 personas en total y 40 si todas tienen Pase de Movilidad.