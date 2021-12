El Pase de Movilidad se ha vuelto esencial para realizar actividades en locales comerciales, cines o para asistir a eventos. Ahora que se acercan las vacaciones de verano debes tener tu pase verde actualizado, para poder viajar.

Desde diciembre es obligatorio para las personas mayores de 45 años que ya hayan recibido la dosis de refuerzo. Cabe destacar que el pase se entrega a todas las personas que completaron su proceso de vacunación contra el Covid-19 y cumplieron los 14 días desde la segunda dosis de las vacunas proporcionadas por el Minsal.

Además quienes no portan el Pase de Movilidad no tendrán las mismas libertades y accesos a los distintos recintos que exigen el pase verde. Por ejemplo, no tendrán acceso a cines, estadios, restaurantes, y no podrán realizar viajes interregionales ni internacionales.

Si ya tienes la dosis de refuerzo y no sabes cómo actualizar tu Pase de Movilidad, te contamos a continuación cómo hacerlo.

¿Cómo sacar el Pase de Movilidad actualizado?

Si ya recibiste tu dosis de refuerzo, el sistema actualizará automáticamente tu Pase de Movilidad. Si quieres corroborar esa información o descargar tu Pase de Movilidad, puedes hacer clic AQUÍ y podrás ingresar al sitio y ver tu pase con la tercera dosis incorporada.

Se puede acceder a la plataforma con Clave Única, N° Serie Cédula de Identidad y Correo Electrónico. Luego ve a la sección “Mis Vacunas” y listo, podrás descargar tu Pase de Movilidad y corroborar que está actualizado con la Dosis de Refuerzo.