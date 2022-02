El verano en Chile sigue presente y las personas continúan realizando viajes interregionales e internacionales, pero para quienes viajan dentro del país deben estar atentos a los constantes cambios del Plan Paso a Paso.

Justamente este sábado se reportaron 35.841 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, con una positividad de un 26,79% a nivel país y 131.410 casos activos al día de hoy.

Así mismo este sábado 25 comunas retrocedieron a Fase 2 de Transición, pero los viajes entre regiones se siguen permitiendo pero con ciertas restricciones. Cabe destacar, que el Pase de Movilidad es un documento para personas vacunadas con primera, segunda y tercera dosis de refuerzo.

Recordemos que hace algunos días se sumó una nueva modalidad para poder usar el documento y es que se puede escanear desde el código QR del carnet de identidad, siempre y cuándo la cédula esté vigente y sin daños, además de que la persona debe tener una cuenta verificada en Mevacuno.gob.cl.

¿Necesito PCR para viajar dentro de Chile? Revisa las restricciones de movilidad

Solo necesitas PCR negativo con no más de 72 horas de anticipación para poder viajar a más de 200 km de tu destino en transporte público (bus, avión, tren), si es que no cuentas con tu Pase de Movilidad habilitado.

Si viajas en vehiculo particular no es necesario el exámen ni el documento sanitario. Si tienes el Pase de Movilidad activo no necesitas PCR para viajar dentro de Chile.