Comienza la cuenta regresiva para el Plebiscito de Salida en el que los chilenos y chilenas deberán votar para aprobar o rechazar el nuevo proyecto de Constitución, realizado por la Convención Constituyente durante todo este último año.

En las últimas semanas, las campañas del Apruebo y el Rechazo ya comenzaron en nuestro país, las cuales no han estado exentas de polémicas, luego de que el cantante puertorriqueño Chayanne solicitó que no se usen imágenes de él en temas políticos, debido a publicaciones y memes, incluso del propio presidente Boric, en los que el artista apoyaba el Apruebo.

Lo propio ocurrió con la ANFP que solicitó que no se use la camiseta de la selección chilena en la campaña del Apruebo, pese a que esto no significaría una falta a las disposiciones de la propaganda electoral que se puede hacer.

Pero más allá de esas discusiones, el foco ha estado centrado en educar acerca de la nueva Constitución, para que así la población pueda votar informada. Es por esa razón que el texto se puede descargar de forma gratuita en PDF ingresando AQUÍ.

También se pueden leer capítulos del documento en estaciones de Metro y otros lugares masivos en regiones, recintos en los que además se puede escanear la propuesta mediante un código QR para poder leerla en el celular. También, está la opción de escuchar la nueva Constitución mediante un audiolibro.

¿Cuándo es la votación del Plebiscito de Salida?

El Plebiscito de Salida para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución se realizará el domingo 4 de septiembre.

¿Cuántas personas están habilitadas para votar?

Según informó el Servel, 15.076.690 es el total de electoras y electores que están habilitados para sufragar en Chile en el Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre.

De ese total, todos y todas están obligados a votar para estas elecciones, de lo contrario recibirán multas que van desde 0,5 UTM (29 mil pesos) hasta 3 UTM (174 mil pesos).

Mientras que en el exterior, se encuentran habilitados 97.239 chilenos y chilenas, los cuales tendrán voto voluntario.

¿Cómo saber si estoy habilitado para votar?

Para conocer si puedes votar, además de revisar la comuna en la que estás registrado en el Servel, debes consultar AQUÍ en tus datos electorales.

Recuerda que desde el 13 de agosto el Servel publicará la nómina de los vocales de mesa y locales de votación para la jornada electoral.