Una polémica se generó luego que le diputado y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Andrés Jouannet acusara al Gobierno de no utilizar dos aviones comprados durante la administración del expresidente Piñera, en el combate a los incendios forestales que azotan a la zona centro sur del país.

En entrevista con Meganoticias, el parlamentario independiente explicó que, bajo la administración anterior, “se compraron dos aviones y quedaron US$12 millones, ¿De quién es la responsabilidad que hoy día los aviones no estén equipados y no estén volando?”, lanzó el parlamentario.

Las aeronaves llegaron al país en 2021, pero requerían modificaciones para operar en el combate contra incendios forestales, lo cual, no ocurrió; motivo por el cual parlamentarios solicitaron iniciar una comisión investigadora en el Congreso.

Gobierno: “que se investigue todo lo que haya que investigar”

El propio Presidente Gabriel Boric replicó las palabras del parlamentario, lamentando que existan sectores que buscan sacar provecho político. “Que se investigue todo lo que se haya que investigar. En eso, no solamente no tengo ningún problema, sino que lo aliento, pero que no traten de sacar ventajas de la tragedia del resto”, replicó el mandatario, asegurando estar llano a que se indague el porqué los aviones no fueron modificados.

“Viene la compra de los aviones, pero no el kit (anti-incendios)”

Por su parte, la ministra de Defensa, Maya Fernández, explicó los motivos por los cuales los aviones C130 no están equipados para enfrentar emergencias ocasionadas por los incendios forestales.

Fernández señaló que, en el decreto de compra del 2020, “viene la compra de los aviones, pero no el kit (para combatir incendios forestales)”, agregando que, una vez que el Gobierno se enteró de aquello, está evaluando un presupuesto para poder adquirir los kit, con el fin que los aviones se puedan utilizar en el combate a los siniestros.