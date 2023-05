A pocos días de ser electo como el consejero constitucional más votado de las elecciones pasadas, el republicano Luis Silva emitió declaraciones sobre lo que será su trabajo en el Consejo Constitucional, el organismo encargado de discutir y aprobar una nueva propuesta de Constitución para Chile.

En conversación con el Diario Financiero, Silva se refirió a su infancia, la relación que tiene con su familia y lo que significa ser numerario del Opus Dei. También habló de posibles acuerdos cuando comience su trabajo en el Consejo Constitucional.

Luis Silva: “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría?

Primero que todo, Silva plantea la diferencia entre “diálogo” y “acuerdo”. Para él, lo segundo es que una de las dos partes “renuncie a su convicción”.

El republicano asume que la complejidad del diálogo y el acuerdo se extiende a la política. “Es el gran problema de Chile Vamos hoy. Ellos no ven esta diferencia. Para ellos dialogar es llegar a acuerdo. Para mí, no”, explicó.

En ese sentido, remarca que para eso existe la regla de la mayoría en democracia. “Si una de las partes dice 'tiene que suceder esto porque estas son mis convicciones', si no estoy de acuerdo, respondo 'votemos'. Y esa es la democracia”, comentó.

“Qué ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros”

Al hablar de la necesidad de llegar acuerdos, se molesta un poco. “¿Por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no le tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo”, sostuvo el consejero.

Sobre lo doloroso que podrían ser para Chile estos desacuerdos, Silva se refiere a la izquierda. “Es que en el fondo el dolor desde mi punto de vista siempre lo provoca una izquierda que es como un niño malcriado: o le das el dulce o va a seguir pataleando”, dijo.

Luis Silva comenzará su labor en el Consejo Constitucional el 7 de junio, luego de que la Comisión Experta presente el anteproyecto constitucional. Cabe recordar que el Partido Republicano, al que pertenece Silva, obtuvo el 35,42% de los votos. De los 51 consejeros electos, 23 son republicanos.