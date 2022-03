Conoce cuáles son las multas o sanciones por infringir la nueva Ley No Chat para conductores.

Ley No Chat para conductores | ¿En qué consiste? ¿Se podrá usar manos libres?

Ley No Chat

Hoy entró en vigencia la Ley No Chat que sanciona a conductores de un vehículo que utilicen cualquier dispositivo móvil o artefacto electrónico mientras manejan, considerando que estas acciones son las principales causas de siniestros y fallecidos en el tránsito.

Revisa a continuación qué implica la Ley No Chat, que está y qué no está permitido, y cuales son las sanciones por infringir la norma.



¿Qué implica la Ley No chat?

La Ley No Chat implica que los conductores de vehículos no podrán manejar y utilizar teléfonos, tablets o cualquier dispositivo que no venga incorporado de fábrica en el auto. Esto incluye detenciones o intersecciones con semáforo en rojo o ante señales de tránsito, como el disco pare o ceda el paso.



¿Puedo usar manos libres?

Los manos libres sí se pueden usar al momento de manejar, ya que permiten mantener ambas manos al volante.



¿Puedo usar Google Maps o Waze?

Las aplicaciones móviles de tránsito como Google Maps o Waze estarán permitidas, siempre que su uso no implique infringir la norma. La recomendación es programar la ruta antes de comenzar a manejar y ubicar el teléfono en un lugar del vehículo que no obstruya la vista del conductor ni impida el correcto acto de manejar.



¿Cuáles son las multas?

Quienes no cumplan la norma incurrirán en una infracción gravísima, con multas de entre 1,5 a 3 UTM ($80.000 - $160.000).

Además, se suspenderá la licencia de conducir por un plazo de entre 5 a 45 días, el cual puede ser aumentado de 45 a 90 días en caso de reincidencia.