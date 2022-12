Luego de que finalmente este lunes los partidos políticos llegaron a un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente, surgen los primeros problemas en torno a las fechas de las futuras elecciones.

La idea es que en abril se vote por los consejeros que redacten la nueva Constitución y en noviembre sea el Plebiscito de Salida. Sin embargo, el presidente del Servel, Andrés Tagle, sugirió postergar dichas elecciones debido a que recién se llegó a "un acuerdo grueso, faltan los detalles, quizás cientos de detalles que hay que legislar".

¿Cuándo serían las próximas elecciones según la sugerencia del Servel?

Andrés Tagle señaló que lo ideal sería que las fechas previstas se posterguen en un mes, de manera que las elecciones de los consejeros sean en mayo y el Plebiscito de Salida sea en diciembre.

"Puede que no se llegue a abril por los plazos. Pero no le veo mayor problema de que en el calendario sea en mayo la elección de los consejeros, y diciembre, que normalmente hemos hecho elecciones, las presidenciales de segunda vuelta, el Plebiscito. Así que no hay mayor drama", sinceró el presidente del Servel.

Tagle explicó que en el acuerdo constitucional anterior y la reforma constitucional, hubo un plazo casi de un mes y medio. Ahora los tiempos serían muy similares, pero más complejos considerando el fin de año con las fiestas que podrían hacer más lento el proceso.

El Servel debe confeccionar el padrón electoral, lo cual requiere bastante tiempo, además de que se deben respetar procesos importantes como la auditoría al padrón y el derecho a reclamo, los cuales duran un mes cada uno. "Suprimir esos procesos le puede costar deslegitimación a las elecciones", manifestó Tagle.

Otro problema que consideró el presidente del Servel es que el 30 de abril es una fecha complicada considerando que al otro día es el feriado irrenunciable del 1 de mayo. Además, los candidatos a consejeros deben presentar sus candidaturas 90 días antes, por lo que los plazos son acotados.

¿Cómo cambiar mi domicilio electoral?

Tagle también adelantó que es fundamental realizar el cambio de domicilio electoral antes de las elecciones. Para ello, debes ingresar AQUÍ con tu RUT y ClaveÚnica, solicitar el cambio e ingresar tu nueva dirección.

También puedes hacer el trámite de forma presencial en las Direcciones Regionales Servel o en las Oficinas de ChileAtiende.

Conoce las fechas originales del nuevo acuerdo constitucional