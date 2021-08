Se enredó el naipe en La Lista del Pueblo. Hace solamente una semana un comunicado del Tricel del conglomerado daba por candidato a Cristián Cuevas, luego el bloque salió a desmentir la información.

Posteriormente, el martes 10, el grupo de independientes informó que no apoyarán ninguna candidatura que no pase por la validación de una consulta ciudadana y este jueves presentaron las tres opciones, donde no se incluye al dirigente sindical.

De esta manera, las caras que participarán en la consulta ciudadana del conglomerado son: Íngrid Conejeros, Diego Ancalao y María Soledad Mella.

“Las precandidaturas, se comprometen a regirse durante este proceso por los principios rectores de La Lista del Pueblo, respetando y promoviendo un Estado Ambiental, Igualitario, Participativo, Plurinacional, Feminista, Disidente y comprometido por las causas sociales”, señalaron desde La Lista del Pueblo.

Para dirimir quién será la carta presidencial del bloque, se contabilizarán los patrocinios a través del Servel realizados entre este jueves 12 de agosto hasta el próximo jueves 19 a las 12:00 PM.

El comunicado culmina indicando que “Las precandidaturas presidenciales que no resulten triunfantes del proceso de Consulta del Pueblo (…), tienen libre disposición de continuar con sus precandidaturas y/o candidaturas presidenciales, les deseamos todo el éxito, pero sin el apoyo de LLDP”.