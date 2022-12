La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, lanzó duras crítica al nuevo proceso constituyente, del cual recordemos que las fuerzas políticas lograron firmar el “Acuerdo por Chile”, cuyo fin será la creación del órgano redactor del Nuevo Proceso Constituyente y que contará con la participación de 50 personas a elección popular, y el Congreso deberá elegir a 24 expertos para trabajar durante enero en el anteproyecto.

¿Qué dijo Karol Cariola?

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, Karol Cariola a través de su seminario “Nuevo escenario constituyente y proyecciones 2023” que se transmitió a través de las redes sociales, comentó que “este es un proceso que quedó completamente tutelado, a propósito de lo que va a significar la discusión posterior en relación a cómo se van a tomar las decisiones”.

Sin embargo, esto no quedaría aquí, ya que la diputada del Distrito 9 expuso su descontento ante una “desigualdad” en la representación “Si bien se logra un órgano 100% electo, con 50 representantes, con el modelo del Senado, queda un modelo que, por lo demás, no logra la presentación equitativa respecto de las regiones”.

“No me da para salir a celebrar”

Cariola siguió con su descontento tras manifestar que lo alcanzado “es lo que se pudo lograr”. “A mí no me da para salir a celebrar y decir que estamos en la panacea de lo uno esperaría de un proceso constituyente. Sin embargo, es lo que se pudo lograr”. "Yo no estoy feliz porque tenemos un acuerdo en las condiciones que tenemos”, dijo.

Las fake news y su influencia

Por otra parte, añadió que “es muy importante digerir y tratar de analizar. Yo creo que el análisis de lo que pasó el 4 de septiembre no está cerrado, y es necesario analizar con profundidad y desmenuzarlo. Echarle la culpa a las fake news solamente queda corto. Es evidente que hubo fake news, que hubo una campaña de la derecha”.

“Hay una parte del pueblo de Chile que votó por desconocimiento, por descontento, por rechazo a la institucionalidad, por cuestionamientos con el Gobierno, porque no querían ir a votar y fueron obligados”, remató.