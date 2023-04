Desde el Instituto de Salud Púbica (ISP) se hizo un llamado a no comprar ni consumir productos farmacéuticos adquiridos en lugares no habilitados para su comercialización e informaron que los decomisos a dichos productos aumentaron un 1.000% entre los años 2021 y 2022, a raíz de la comercialización ilegal de medicamentos que se venden en lugares no autorizados por la autoridad sanitaria.

Entre los lugares no autorizados más comunes donde aumentaron los decomisos figuran las ferias libres, la vía pública, redes sociales, estaciones de Metro, entre otras, las cuales no cuentan con las condiciones sanitarias e implican un riesgo para la salud de las personas.

El ISP alertó que el aumento de los decomisos en lugares no aptos para la distribución, se suma al incremento de robos a camiones de transporte de productos farmacéuticos. En este sentido, la entidad señaló que las notificaciones al organismo de dichos delitos se incrementaron en más de 400% entre 2021 y 2022.

Dada la situación el director (S) del ISP, doctor Heriberto García, llamó a “no comprar sus medicamentos en ferias libres o redes sociales, porque podrían estar tomando un producto farmacéutico completamente distintos a lo que creen o podrían estar tomando productos cuyos principios activos están degradados debido a que han estado expuestos a temperaturas extremas, humedad, lo que puede traer serios daños a la salud de las personas".

Según la información proporcionada por el ISP, se lograron incautar más de 10 millones de unidades posológicas, marcando un incremento del 1.000% en relación al 2021.

Medicamentos más decomisados: