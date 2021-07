IFE Retroactivo | ¿Cuánto dinero me corresponde si soy beneficiario del IFE 2020?

El Ministerio de Desarrollo Social anunció que se reactivarían los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no fueron cobrados en 2020. Son más de 89 mil personas que por diversos motivos no retiraron los dineros, por lo tanto estos vencieron. Sin embargo, desde esta semana esa situación cambiará gracias al IFE Retroactivo.

Los pagos que estaban considerados como vencidos podrán ser cobrados de manera presencial en Caja de Compensación Los Héroes o través de Banco Estado mediante depósito.



¿Cuánto dinero me corresponde por el IFE Retroactivo?

Los pagos del IFE Retroactivo comenzarán a efectuarse desde mañana viernes 23 de julio.

Los montos a recibir deberían ser iguales al valor del bono no cobrado. En 2020 el IFE correspondía a 65 mil pesos por beneficiario y 260 mil pesos en el caso de familias de cuatro integrantes, por lo tanto el IFE Retroactivo debería corresponder a esa cifra por cada aporte no cobrado. No obstante, esto debe ser corroborado.

Para saber con exactitud, puedes acceder a las sección "Mis Pagos" del sitio web ingresodeemergencia.cl desde el 23 de julio. Si hay un pago retroactivo, ahí encontrarás el detalle del monto, la modalidad de cobro y las fechas de pago.