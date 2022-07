El IFE Invierno es una propuesta que surgió tras el fin del IFE Universal. La iniciativa fue presentada por el diputado Jaime Naranjo y busca apoyar económicamente a las personas más vulnerables durante los meses de invierno.

La idea entregar un bono a las familias pertenecientes al 60% del Registro Social de Hogares (RSH). El monto sería de $50 mil pesos por cada integrante, con un tope de cuatro personas, es decir un monto máximo de $200 mil.

Han transcurrido meses desde que se planteó la idea del IFE Invierno, pero lo cierto es que no es más que una iniciativa de palabra, puesto que no hay un proyecto de ley que busca la aprobación del beneficio.

De todas formas, recientemente algunas autoridades y parlamentarios se han referido a la probable entrega de este aporte. Revisa lo que dijeron a continuación.



¿Qué dicen las autoridades sobre la entrega del IFE Invierno?

Hace unos días el Presidente Gabriel Boric se refirió a la posibilidad de entregar un IFE Invierno descartó por completo la medida. “Ante el problema de la inflación, la propuesta que se hace aumenta aún más la inflación. Uno no puede pretender entregar una solución que agrava aún más el problema. Nosotros tenemos una situación inflacionaria.

Asimismo, reconoció que hay familias que tienen necesidades y se está trabajando en los mejores mecanismos para poder ayudarlas en el invierno. “Lo estamos trabajando con el ministro de Hacienda, con parlamentarios de las comisiones de Hacienda y espero podamos dar cuenta de ello en las próximas semanas”, añadió Boric.

Por su parte, el diputado Naranjo admitió “es una propuesta que sabemos que es difícil, compleja, por la situación económica que vive el país de alta inflación y probablemente por la estrechez que hay en las arcas fiscales”. No obstante, insistió en que no debe ser una medida descartable. “Creemos que es necesaria para ir en apoyo de muchas familias que no se han podido acoger a diversos beneficios, que si bien es cierto, uno valora que lo haya impulsado el Gobierno, en algunas regiones del país lamentablemente no se pueden aplicar".

En tanto, la diputada Karol Cariola, que también apoya la iniciativa, remarcó que “el alza del costo de la vida, la situación económica de los chilenos y chilenas, es una situación que apremia cotidianamente. Creo que un IFE de invierno sin lugar a duda contribuiría, ayudaría”.