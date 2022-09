Aries (marzo 21 - abril 20)

Pase lo que pase hoy no te dejes aplastar por la tristeza o el pesimismo. Te encontrarás con una desgracia inesperada en el trabajo, una traición o un ataque por la espalda. Al principio tus enemigos pensarán que han ganado y que estás fuera, pero pronto las cosas se volverán a tu favor.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No tengas miedo a aceptar ayuda, sobre todo cuando sabes que viene con buenas intenciones. Siempre te ha gustado hacer las cosas solo o tener el control total de la, pero si aceptas que te den una mano y te abres al trabajo en equipo, lo harás mejor y ganarás más, porque viene de personas que te aprecian.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Ten cuidado con el amor, porque puedes sentirse decepcionado o atrapado en una relación que traerá muchos sacrificios y dificultades. Las cosas por dentro pueden ser más complicadas de lo que crees.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Los astros te regalarán un día soleado, lo que será bueno para el mundo materia. No obstante, será un día un poco triste en lo personal, afectivo o familiar. Cuanto más tiempo dediques a tu trabajo o más involucrado estés, mejores serán las cosas para usted. Intenta distraerte.



Leo (julio 23 - agosto 22)

En general, te espera un día muy favorable, en parte porque en los asuntos laborales y personales te va bien. Pero no tengas miedo y deja volar tu imaginación, sobre todo si quieres llegar lejos. No te conformes con algo solo porque parece ser lo correcto.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Se avecina una gran oportunidad para ti que has estado esperando durante mucho tiempo. No puedes dudar, tienes que tirarte a la arena y demostrar que tienes lo necesario para afrontar con éxito los grandes retos.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Aunque hayas logrado sortear obstáculos en tu vida con sabiduría y habilidad, en tu corazón sentirás tristeza e incomodidad, porque mucho de lo que crees que está pasando es injusto. Te sientes incómodo con tu entorno y terminarás la semana triste y decepcionado. Pero no será algo definitivo y nada que no puedas soportar. Esto te hará más fuerte.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Desde el invierno has estado trabajando en tus objetivos laborales, materiales y sociales, haciendo realidad tus sueños y ambiciones, aunque requiera trabajo duro y perseverancia. Ahora la suerte te acompaña, por eso tienes que seguir adelante y no rendirte.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Las intensas luchas y tensiones en el trabajo pueden hacer que el día sea más estresante de lo normal, aunque al final harás las cosas a tu manera. Últimamente, sientes que hay tantos obstáculos en tu camino que incluso has considerado cambiar tu vida más de una vez, pero es solo un momento de inactividad.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No puede bajar la guardia hoy, porque enfrentarás algunos problemas inesperados e importantes. No debes relajarte cuando todo parece ir bien, ya que es el momento ideal para que el destino te sorprenda o incluso derribe tus logros como un castillo de cartas.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te espera un día de grandes actividades, te parecerá tedioso e innecesario, sobre todo porque no hay ganancia. Pero no te preocupes, porque lo que no está pasando ahora seguro que vendrá después y cuando menos te lo esperes.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy será uno de esos días en los que disfrutas refugiarte en tu vida interior, así sea en casa o con tus seres queridos. Aunque muestres mucha energía en el trabajo o te enfrentes con éxito a un sinfín de problemas, en realidad solo deseas que todo termine y encontrar la paz en el hogar.