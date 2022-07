Aries (marzo 21 - abril 20)

Te espera un día complejo, de esos en los que se presentan muchas dificultades que no preveías y de aquellas que no prestas mayor atención podrías perder el control. Así que ten cuidado, tómate las cosas con calma.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

La formación de los astros tendrán un efecto no tan positivo en tu estado emocional, incluso si crees que no tiene motivos para sentirte triste. Es uno de esos días en que las cosas no se sienten bien, pero debes estar tranquilo, porque pasará, no es una sensación definitiva.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Hoy tendrás que unir voluntad e inteligencia si quieres que las cosas salgan a tu manera. Lograrás cosas en el trabajo y los demás verán tu esfuerzo y te lo harán saber.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Es un día importante para un ser querido tuyo. Acompáñale, hazle saber que le apoyas, que estás de su lado y que tiene tu ayuda si lo necesitas, así como algún día tú podrías necesitar de su ayuda.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Las suerte está de tu lado y las cosas saldrán como deseas. Te sentirás agradecido y lo demostrarás ayudando a otras personas. Debes mantener esa actitud, porque solo te traerá cosas buenas.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Cuando amas a alguien entregas mucho de ti y a veces más de lo que deberías. Hoy será un día en que deberás demostrarlo, pero para ello no es necesario que te opaques.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Debes intentar sobrepasar la melancolía que te mantiene hundido, porque hay un montón de cosas maravillosos que se acercan a tu vida, pero tú también debes dar el paso hacia ellas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Eres un luchador y por eso a veces te frustras cuando no puedes cambiar las cosas, por mucho que lo desees y lo intentes. Pero esto es una lección para que entiendas que no tienes todo en tu control y que a veces simplemente queda esperar.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tu día estará lleno de alegría y satisfacción, la suerte está de tu lado y eso implicará éxito en varias esferas de tu vida. Pero lo que te hará más feliz te hará será la admiración de tus seres queridos, que se sienten afortunados de tenerte a su lado.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Despertarás con muchas ganas de luchas por tues metas. No te importarán las dificultades, porque sentirás que nada puede detenerte. Sabes que el camino va a ser largo y difícil, pero tienes las energías y ganas suficientes para lograrlo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Se viene un cambio muy grande a tu vida, pero que te traerás muchas cosas buenas. Todo lo que has hecho por la gente que quieres se te comenzará a devolver.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Estás logrando salir de una situación muy difícil, peso a que te parecía imposible. Esto te hará comprender que no hay nada que no puedas lograr si te lo propones y te esfuerzas.