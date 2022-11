El pasado 11 de octubre comenzó el periodo de postulación a los jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), que permite a niños y niñas de entre dos y cuatro años de familias vulnerables acceder a atención educativa de calidad y bienestar integral.

¿Cuándo termina el plazo para postular a los Jardines Infantiles de la JUNJI?

El proceso de postulación 2023 a los jardines infantiles terminará el viernes 16 de diciembre a las 17:30 horas.

¿Cómo postular?

Para postular a los jardines infantiles de la JUNJI, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página web del JUNJI (AQUÍ).

Haz clic en Ingresar Nueva Inscripción.

Ingresa la postulación y completa la información requerida.

Luego haz clic en "enviar postulación".

Como resultado del trámite, habrás postulado al niño o niña al jardín infantil JUNJI. El sistema te entregará un código para ver el estado de tu postulación.

Revisa este tutorial de la JUNJI:

También puedes postular a tus hijos de manera presencial en oficinas de la JUNJI o en el jardín infantil más cercano a tu domicilio o lugar de trabajo.

Al llegar deberás explicar el motivo de la visita: postular a un niño o niña al jardín infantil. Después te pedirán entregar antecedentes.

¿Cómo conocer los resultados de la postulación?

Podrás conocer el resultado de las siguientes maneras:

Acercándote al jardín infantil, realizando la consulta presencialmente.

Llamando por teléfono al jardín infantil.

En caso de haber quedado seleccionado, deberás acercarte al jardín infantil para confirmar la matrícula del hijo o hija.

Luego tendrás que participar en la entrevista de matrícula. En caso de no presentar los documentos de respaldo requeridos, el apoderado tiene cinco días hábiles para hacerlo. Pasado este periodo, y de no presentar los antecedentes requeridos, no se hará efectiva la matrícula de su hijo o hija.

Finalizado el proceso, el niño o niña quedará matriculado.

Cabe mencionar que si quedas en lista de espera, tendrás que mantenerte informado por si se produce una vacante en la unidad educativa.