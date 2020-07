Fase de Transición: 5 preguntas para entender mejor la segunda etapa del Plan Paso a Paso

Este martes 9 comunas saldrán de la cuarentena para entrar en la etapa de transición, que corresponde a la segunda fase del Plan Paso a Paso.

Las comunas de Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, San Antonio, San Felipe, Til Til y Vitacura disfrutarán a partir de las 5 am una baja en las restricciones, pero seguirá establecido el toque de queda.

Pero para que no existan dudas sobre lo que se puede y no hacer, en este artículo resolvimos las principales dudas.

Recuerda que 9 comunas avanzarán a fases que permitirán una mayor movilidad en el espacio público, si vives en una ��



�� Usa mascarilla

�� Lleva alcohol gel

↔️ Respeta la distancia física

���� Lávate las manos#Reencontrémonos con una nueva forma de compartir el espacio público pic.twitter.com/6gqmZhopOn — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 27, 2020

1.- ¿Necesito tener un permiso para salir de mi casa?

Sí y no. Va a depender de los días en que se quiera salir. De lunes a viernes no se requiere permiso, pero los fines de semana sí. en este caso, se puede pedir hasta un permiso por semana.

Además, se debe salir con las medidas de prevención como el uso de mascarilla (obligatorio), procurando mantener la distancia social y evitando los lugares cerrados o aglomerados.

2.- ¿Si vivo en una comuna en cuarentena, puedo ir a trabajar a una comuna en transición?

Este caso podrá ocurrir sólo si la persona trabaja en una empresa dentro de la categoría de bien esencial, siempre y cuando la empresa haya tramitado el permiso colectivo.

Si la persona no trabaja en una de esas empresas, no podrá ir a trabajar y se deja claro que el empleador no lo puede obligar.

3.- ¿Puede abrir el comercio en etapa de transición?

En esta etapa seguirán funcionando los negocios que funcionan en cuarentena y se agregan los demás, pero deben cumplir con el requisito de que sus trabajadores vivan en la misma comuna o en una que esté fuera de cuarentena.

Por su parte los restoranes, cafés, gimnasios, pubs, cines y teatros, entre otros, no podrán abrir.

4.- ¿Podré visitar un parque estando en etapa de transición?

Sí. Los parques estarán abiertos, pero con un 50% de su aforo permitido. Además quedan sujeto a las normas que implemente la municipalidad.

5.- ¿Puedo hacer deporte en etapa de transición?

La actividad deportiva está permitida de lunes a viernes, aunque sólo se puede realizar en parques, áreas silvestres y lugares abiertos. Los fines de semana está prohibido, ya que en esos días se establece cuarentena.

Para quienes les guste andar en bicicleta lo pueden hacer, pero manteniendo una distancia de 10 metros en línea y cinco metros hacia los lados.