Incertidumbre y revuelo internacional ha causado la historia de la joven polaca de 21 años llamada Julia Faustyna Wendell que cree ser Madeleine McCann, y que pidió una prueba de ADN a los padres de la chica desaparecida para comprobar si realmente es ella.

¿Es realmente Madeleine McCann la mujer que dice ser ella?

Un detective privado llamado Francisco Marco que lleva años trabajando en el caso de Madeleine McCann, realizó pruebas biométricas al rostro de Julia Wendell con el fin de establecer qué tanto es el parecido entre la chica desaparecida y ella.

Los resultados de la prueba fueron negativos y concluyeron que no existen coincidencias en los rasgos físicos entre McCann y Wendell.

"Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin pruebas", afirmó el detective, aunque precisó que "sin conocer en profundidad los detalles, no me cuadra. No creo que sea ella".

Cabe aclarar que las pruebas biométricas de reconocimiento facial son una tecnología que permite identificar o verificar a un sujeto a través de una imagen, vídeo o cualquier elemento audiovisual de su rostro.

Pruebas de ADN

A pesar de que los padres de Madeleine McCann aceptaron hacerse la prueba de ADN, todavía no hay información sobre si ya se la hicieron o los resultados, por lo que habrá que esperar.

¿Quién es Julia Wendell?

Julia Wendell es una joven polaca que vive en Alemania y que a través de su red social en Instagram (@iammadeleinemccan) , aseguró tener diversas pruebas que demostrarían que ella es la chica desaparecida.

La mujer afirmó tener rasgos físicos muy parecidos a los Madeleine y además dijo no recordar su infancia por una amnesia post traumática, aunque su primer recuerdo sería supuestamente sobre unas vacaciones en un lugar muy parecido a donde desapareció McCann.

Wendell, además, señaló que fue víctima de un pedófilo alemán llamado Martin Ney, quien es uno de los sospechosos en la desaparición de Madeleine McCann.

“He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann”, señaló la joven.

“Es real, estoy muy estresada, pero gracias por su ayuda y su apoyo. Espero que alguien me hable y me ayude, incluso si no soy Madeleine, creo que la policía debería averiguar esto, no puedo estar 100% segura sin una prueba de ADN", manifestó.