Revuelo ha causado en redes sociales la historia de una joven de 21 años que asegura que podría ser Madeleine McCain, quien desapareció a la edad de 3 años, sin dejar rastro en año 2007.

¿Quién es la mujer que asegura ser Madeleine McCann?

La mujer que piensa que podría ser Madeleine es Julia Faustyna de 21 años, quien reside en Alemania.

La joven, a través de su red social en Instagram (@iammadeleinemccan), asegura tener diversas pruebas que demostrarían que ella es la chica desaparecida.

Faustyna afirma tener una peca en las piernas y un punto en el ojo en los mismos lugares que Madeleine. Además, dice haber pedido una copia de su certificado de nacimiento, pero las autoridades solo le entregaron información vía telefónica.

Cabe mencionar que la joven señala no recordar su infancia y que el único recuerdo que posee se asimila al lugar donde desapareció McCann hace 16 años.

“No recuerdo mucho de mi infancia por una amnesia post traumática, pero mi primer recuerdo es muy fuerte. Es sobre unas vacaciones en un lugar muy caluroso. Había una playa y edificios con departamentos blancos o de colores muy claros", declaró.

"Necesito que la policía me haga una prueba de ADN y la compare con el de Madeleine. Necesito hablar con Kate y Gerry Mccann (los padres)”, agregó la chica.

Julia además asegura que “fui víctima de un pedófilo alemán, un familiar, de apellido Ney. Por una extraña coincidencia, uno de los sospechosos en la desaparición de Madeleine McCann es Martin Ney”.

“Es real, estoy muy estresada, pero gracias por su ayuda y su apoyo. Espero que alguien me hable y me ayude, incluso si no soy Madeleine, creo que la policía debería averiguar esto, no puedo estar 100% segura sin una prueba de ADN".

¿Qué fue lo que sucedió con Madeleine McCann?

Madeleine McCann fue una niña de nacionalidad británica que desapareció el 3 de mayo de 2007 cuando estaba de vacaciones con sus padres Gerry McCann y Kate McCann, sus hermanos mellizos de dos años de edad y un grupo de amigos de la familia con sus respectivos hijos.

La desaparición ocurrió luego de que sus padres dejaron a los tres niños durmiendo a las 20:30 horas en el apartamento ubicado en la planta baja, mientras se fueron a cenar con amigos a un restaurante localizado a 50 metros de distancia.

Los padres, supuestamente, vigilaban a los niños cada 20 o 30 minutos, pero a las 22:00 horas la madre de Madeleine descubrió que la niña estaba desaparecida.

Después de años de búsqueda, el cuerpo de Madeleine nunca fue encontrado y existen múltiples teorías de lo que podría haber pasado.